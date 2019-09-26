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أخبار البلد

عرض منظومة التأمين الصحى المصرية أمام ملتقى عربي ألماني ببرلين

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:30 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أ ش أ
استعرض العالم والجراح المصري الدكتور جمال مصطفى منظومة التأمين الصحي المصرية ومزاياها والتي يتم تنفيذها على ستة مراحل بكل محافظات الجمهورية ، تنتهي المرحلة الأولي منها خلال عام 2020 .

وفي محاضرة مهمة ألقاها العالم المصري مساء أمس الأربعاء ، في بداية فعاليات “الملتقى الصحي العربي الألماني الثاني عشر” والتى تختتم في وقت لاحق اليوم ، تناول شرحا مبسطا لمراحل تنفيذ المنظمة والتي بدأت من سيناء ومحافظات القناة وهي المحافظات التي تتميز بانخفاض كثافتها السكانية وارتفع مستوى التعليم .

وأوضح الدكتور جمال مصطفي أن المنظومة تشمل إنشاء 65 مستشفى نموذجيا ، 47 منها تابعة لوزارة الصحة و18 تابعة للجامعات ، وأنه بدأ العمل فى مرحلتها الأولى بمستشفى لكل محافظة ماعدا القاهرة والاسكندرية لكل منها اثنتين ، مشيرا إلى أن المستشفي النموذجي يقوم بعمل التطعيمات بلا انقطاع وكل ما يخص الأطفال بالإضافة إلى الكشف المتكامل على فيروس سي والأمراض السارية وعلاج المصابين والكشف على طلبة المدارس والشباب دون 18 عاما ، كما يقوم المستشفي بإجراء العمليات التي تحتاج إلى مهارة خاصة مثل عمليات القلب المفتوح وزرع النخاع والجراحات الميكروسكوبية وزرع الأعضاء .

يشارك في الملتقي الصحي أكثر من 300 من الخبراء والمسؤولين ورجال الأعمال العرب والألمان، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا في الطب والرعاية الصحية والتجهيزات الطبية. ويوفر الملتقى فرصة فريدة ومنصّة لتبادل الخبرات والمعلومات، وشبكة رئيسية لإقامة وتعزيز علاقات تجارية عربية ألمانية طويلة الأمد في قطاع الرعاية الصحية.

يذكر أن العالم والجراح المصري الدكتور جمال مصطفى سعيد، حاصل على جائزة الدولة فى العلوم الطبية كما قلده رئيس الجمهورية نوط الامتياز من الطبقة الأولى، وهو عضو في ثلاث من أكبر الجمعيات العلمية العالمية في مجالات الجراحة والأورام وهى جمعية السرطان الإكلينيكي الأمريكية) أسكوا (والأكاديمية الأوروبية للجراحات الحديثة، والجمعية الأوروبية لأبحاث السرطان، كما أنه المؤسس ورئيس مجلس الأمناء لأكبر صالون ثقافي في مصر وهو صالون الجراح الثقافي.

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