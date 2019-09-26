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إشادة أبو العينين بتدويل ملف سد النهضة تتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:19 ص
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
آيات أحمد
استعرضت الإعلامية هند النعساني، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على شاشة "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الخميس.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

- السيسى: مصر حريصة على إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أى أسس دينية
- السيسى: هناد دول تسخر قنواتها على مدار الساعة لبث الأكاذيب والشائعات عن مصر
- أبو العينين يشيد بطرح السيسى لأزمة سد النهضة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
- وزيرة التضامن: الدولة وضعت إجراءات حماية اجتماعية ساعدت فى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى
- القومية للأنفاق: استلام أول دفعة من القطارات الجديدة للخط الثالث يوليو المقبل
- رسميًا.. التموين تبدأ ضم الزوجة غير المقيدة لبطاقة الزوج

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