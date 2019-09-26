سعر الدولار اليوم الخميس 26 -9- 2019 .. وأسعار العملات الأجنبية.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.



وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:



سعر الدولار الأمريكي: بيع 16.35 جنيه، وشراء 16.25 جنيه.

سعر اليورو: بيع 18.00 جنيه، وشراء 17.88جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني: بيع 20.40 جنيه، وشراء 20.28 جنيه.

سعر الين اليابانى: بيع 15.19 جنيه، وشراء 15.09جنيه.

سعر الفرنك السويسري: بيع 16.54 جنيه، وشراء 16.43 جنيه