أسعار الذهب اليوم الخميس 26 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 26 - 9 - 2019.
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 795 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 694 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18
كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 594 جنيها.
سعر الجنيه الذهب
بلغ سعر الجنيه الذهب 5560 جنيها.
وجاءت أسعار الذهب اليوم، اليوم الخميس 26 - 9 - 2019.
على النحو التالي:
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 795 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 694 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18
كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 594 جنيها.
سعر الجنيه الذهب
بلغ سعر الجنيه الذهب 5560 جنيها.