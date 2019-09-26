أسعار الذهب اليوم الخميس 26 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

وجاءت أسعار الذهب اليوم، اليوم الخميس 26 - 9 - 2019.





استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 26 - 9 - 2019.على النحو التالي:سعر جرام الذهب عيار 24سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 795 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 21وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 694 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 18كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 594 جنيها.سعر الجنيه الذهببلغ سعر الجنيه الذهب 5560 جنيها.