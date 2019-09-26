بعد تكليف نتنياهو برئاسة الحكومة.. اقرأ شروط جانتس للتفاوض مع الليكود

ذكرت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الخميس، أن رئيس حزب "كاحول لفان" بيني جانتس وضع شروطا جديدة، للتفاوض مع بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومة وحدة وطنية.





ونقلت القناة العبرية، عن عضو "كاحول لفان"، بوعاز هندل، قوله "إن حزبه مستعد للتفاوض مع الليكود لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن بشرط أن يقوم الحزب بتفكيك كتلة اليمين، التي شكلها نتنياهو، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الأخيرة".





وبحسب القناة، أضاف "هندل"، "أن الشرط لاستئناف المفاوضات مع نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية، أن يأتي نتنياهو لطاولة المفاوضات كمتحدث باسم الليكود، وليس باسم كتلة اليمين الداعمة له".





ووفقا لقناة كان، لفت هندل الى أن حزبه يتجنب التوجه الى انتخابات ثالثة للكنيست، وسيعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، بدون متطرفين".



