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أخبار البلد

الإمام الأكبر يعود إلى القاهرة بعد رحلة علاج في فرنسا

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:16 ص
فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
محمد شحتة
عاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى القاهرة، مساء أمس الأربعاء، قادمًا من فرنسا بعد رحلة علاجية أجرى خلالها فضيلته عملية جراحية بالعين، وجاءت هذه الزيارة استكمالا لفترة العلاج التي نصح بها الأطباء المعالجين.

واستقبل فضيلته فى مطار القاهرة؛ وفد رفيع المستوى من قيادات الأزهر الشريف، يتقدمهم الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للأزهر، وعدد من القيادات الأزهرية والعلماء.

وكان شيخ الأزهر قد سافر إلى فرنسا ومن قبلها ألمانيا لاستكمال رحلته العلاجية وإجراء فحوصات على العمود الفقري وكذلك إجراء عملية جراحية في العين والتي أجريت بنجاح.

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