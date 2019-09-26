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مطروح تنقذ تجمعات صحراوية من العزلة.. قوافل صحية وتنموية ودعوية تجوب المناطق.. إنشاء 3 خزانات سعة ألف متر مكعب لحل مشكلة نقص المياه.. والموافقة على إنشاء نقطة إسعاف لخدمة المواطنين

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:00 م
صدى البلد
ايمن محمود
  • قوافل تجوب مناطق جويعين والشايط والعياط بمطروح بعمق 60 كيلو في الصحراء
  • الكشف الطبي على المواطنين بالمجان
  • توزيع شنط المدارس على تلاميذ المناطق الصحراوية

تعاني بعض التجمعات الصحراوية بمحافظة مرسى مطروح من نقص الخدمات المقدمة للمواطنين نظرا لتباعد المسافات أو لموقع هذه التجمعات في قلب الصحراء.

وعلى بعد 60 كيلو مترا عن مدينة مرسى مطروح في قلب الصحراء، توجد بعض التجمعات التي تحتاج إلى العديد من الخدمات، وهي تجمعات جويعين والشياط والعياط وأولاد إبراهيم وسحليجة والمنشية.

قوافل دعوية وصحية وتنموية

وقاد رئيس مدينة مرسى مطروح اللواء وليد المعداوي، قافلة دعوية صحية تنموية لهذه التجمعات مع الحرص على بحث مشاكلها ميدانيا.

وأكد اللواء وليد المعداوي أن القافلة ضمت مديريات الصحة والتربية والتعليم والأوقاف والري والكهرباء ومرفق الإسعاف والأملاك والإنارة العامة بمجلس المدينة.

وقال إن القافلة الطبية قامت بتوزيع الأدوية وتوقيع الكشف الطبي على 50 حالة بالمجان، وسوف تستكمل عملها في باقي التجمعات، كما تم إلقاء دروس دعوية بأحد مساجد التجمعات والتأكيد على أن المصريين نسيج واحد ضد المغرضين الذين يحاولون زعزعة استقرار الوطن لمصالحهم الشخصية.

وقدم رئيس المدينة الحقائب المدرسية هدايا محافظ مطروح للطلبة بالتجمعات، موجها لهم التهنئة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأعلن اللواء وليد المعداوي للأهالي عن تصديق محافظ مطروح على إنشاء 3 خزانات تجميع مياه الأمطار لخدمة التجمعات سعة الخزان 1000 م3 بعد قيام إدارة الأملاك بمجلس المدينة بالرفع المساحي، كما تم تركيب 20 كشاف إنارة بالتجمعات استجابة لمطالب سكان التجمعات، مشيرا إلى أنه جار دراسة انشاء نقطة إسعاف بتجمع الشياط لخدمة التجمعات الصحراوية المجاورة.

استجابة سريعة

ووجه أهالي التجمعات الشكر لمحافظ مطروح على الاستجابة السريعة للمطالب في أقل من أسبوعين، حيث تم حل المشاكل التي تواجه التجمعات.

كما قدموا الشكر لرئيس المدينة وكل من شارك في القافلة لخدمة أهالي التجمعات بمجلس المدينة وقطاعات الصحة والتربية والتعليم والري والكهرباء والإسعاف.

مطروح تنقذ تجمعات صحراوية من العزلة.. قوافل صحية وتنموية ودعوية تجوب المناطق.. إنشاء 3 خزانات سعة ألف متر مكعب لحل مشكلة نقص المياه.. والموافقة على إنشاء نقطة إسعاف لخدمة المواطنين
مطروح تنقذ تجمعات صحراوية من العزلة.. قوافل صحية وتنموية ودعوية تجوب المناطق.. إنشاء 3 خزانات سعة ألف متر مكعب لحل مشكلة نقص المياه.. والموافقة على إنشاء نقطة إسعاف لخدمة المواطنين
مطروح تنقذ تجمعات صحراوية من العزلة.. قوافل صحية وتنموية ودعوية تجوب المناطق.. إنشاء 3 خزانات سعة ألف متر مكعب لحل مشكلة نقص المياه.. والموافقة على إنشاء نقطة إسعاف لخدمة المواطنين
مطروح تنقذ تجمعات صحراوية من العزلة.. قوافل صحية وتنموية ودعوية تجوب المناطق.. إنشاء 3 خزانات سعة ألف متر مكعب لحل مشكلة نقص المياه.. والموافقة على إنشاء نقطة إسعاف لخدمة المواطنين
مطروح تنقذ تجمعات صحراوية من العزلة.. قوافل صحية وتنموية ودعوية تجوب المناطق.. إنشاء 3 خزانات سعة ألف متر مكعب لحل مشكلة نقص المياه.. والموافقة على إنشاء نقطة إسعاف لخدمة المواطنين
مطروح تنقذ تجمعات صحراوية من العزلة.. قوافل صحية وتنموية ودعوية تجوب المناطق.. إنشاء 3 خزانات سعة ألف متر مكعب لحل مشكلة نقص المياه.. والموافقة على إنشاء نقطة إسعاف لخدمة المواطنين
مطروح تنقذ تجمعات صحراوية من العزلة.. قوافل صحية وتنموية ودعوية تجوب المناطق.. إنشاء 3 خزانات سعة ألف متر مكعب لحل مشكلة نقص المياه.. والموافقة على إنشاء نقطة إسعاف لخدمة المواطنين
مطروح تنقذ تجمعات صحراوية من العزلة.. قوافل صحية وتنموية ودعوية تجوب المناطق.. إنشاء 3 خزانات سعة ألف متر مكعب لحل مشكلة نقص المياه.. والموافقة على إنشاء نقطة إسعاف لخدمة المواطنين

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