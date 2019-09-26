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تصيب بالنوبات القلبية.. هند النعسانى تحذر من السيجارة الإلكترونية.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:23 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قالت الإعلامية هند النعساني، إن السجائر الإلكترونية انتشرت فى مصر مؤخرًا، لافتة إلى أن السجائر الإلكترونية تصيب الإنسان بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وتسبب الوفاة.

وأضافت الإعلامية هند النعساني، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية نظمت حملة كبيرة ضد السجائر الإلكترونية وحظرتها بعد وفاة عدة أشخاص وإصابة عدد آخر بأمراض الرئة والأمراض الغامضة جراء تدخين السجائر الإلكترونية.

وأوضحت الإعلامية هند النعساني أن مصر ضمن قائمة أكثر 10 دول للسكان المدخنين، ووصل استهلاك المصريين للسجائر يوميًا إلى 280 مليون سجارة، والمتوسط العام لإنفاق الأسر على السجائر 1724.9 جنيه يوميًا.

وأشارت الإعلامية هند النعساني إلى نسبة المدخنين فى مصر تخطت الـ71% من إجمالى سكانها، منوهة بأنه يتوفى سنويًا 171 ألفا لإصابتهم بأمراض تتعلق بالتدخين.

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