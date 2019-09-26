من أجل حفنة دولارات .. أمريكية تخبئ جثة والدتها المتوفاة في البدروم

خرجت امرأة أمريكية مفزوعة تخبر أحد جيرانها وضباط الشرطة بأن والدتها قد غادرت المدينة ولا تعرف ماذا تفعل، لكن في الحقيقة كانت والدتها قد ماتت، وقامت هي بإخفاء جثتها في الطابق السفلي "البدروم" لعدة أسابيع، وذلك طمعًا في معاشها.





ووفقًا لتصريحات مسئولين بحسب NBC نيوز فإن امرأة من ولاية ويسكونسن الأمريكية قد خبأت جثة والدتها لعدة أسابيع بعد وفاتها حتى تتمكن من الاستمرار في صرف شيكات الضمان الاجتماعي والمعاشات الخاصة بالمرأة الميتة البالغة من العمر 89 عامًا.





وقد كان سؤال جارتها وصديقتها المسنة عنها على مدار أسابيع هو السبب في البحث المكثف الذي أجرته الشرطة حتى كشفت ابنتها، حيث شعرت المرأة بالقلق من أنها لم تر صديقتها المسنة لفترة طويلة وطلبت من نواب مقاطعة مارينيت شريف إجراء فحص رعاية اجتماعية، وفقًا لما ذكره ممثلو الادعاء.





كانت الابنة قد نقلت ابنتها جسد أمها إلى حوض وخبأته في الطابق السفلي، على أمل أن يتمكن البوراكس (عامل تنظيف)، والكرات المعطرة من قتل الرائحة، وتبرر بأنها كانت تعيش على دخل والدتها، فهو الضمان الاجتماعي، الأسهم والأرباح من بعد تقاعد والدها،وقد أخفت جثتها لكي لا ينقطع وتستمر في الاستفادة منه لتعيش.



