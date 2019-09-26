ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

من أجل حفنة دولارات .. أمريكية تخبئ جثة والدتها المتوفاة في البدروم

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:21 ص
المعاش
المعاش
عزة عاطف
خرجت امرأة أمريكية مفزوعة تخبر أحد جيرانها وضباط الشرطة بأن والدتها قد غادرت المدينة ولا تعرف ماذا تفعل، لكن في الحقيقة كانت والدتها قد ماتت، وقامت هي بإخفاء جثتها في الطابق السفلي "البدروم" لعدة أسابيع، وذلك طمعًا في معاشها.

ووفقًا لتصريحات مسئولين بحسب NBC نيوز فإن امرأة من ولاية ويسكونسن الأمريكية قد خبأت جثة والدتها لعدة أسابيع بعد وفاتها حتى تتمكن من الاستمرار في صرف شيكات الضمان الاجتماعي والمعاشات الخاصة بالمرأة الميتة البالغة من العمر 89 عامًا.

وقد كان سؤال جارتها وصديقتها المسنة عنها على مدار أسابيع هو السبب في البحث المكثف الذي أجرته الشرطة حتى كشفت ابنتها، حيث شعرت المرأة بالقلق من أنها لم تر صديقتها المسنة لفترة طويلة وطلبت من نواب مقاطعة مارينيت شريف إجراء فحص رعاية اجتماعية، وفقًا لما ذكره ممثلو الادعاء.

كانت الابنة قد نقلت ابنتها جسد أمها إلى حوض وخبأته في الطابق السفلي، على أمل أن يتمكن البوراكس (عامل تنظيف)، والكرات المعطرة من قتل الرائحة، وتبرر بأنها كانت تعيش على دخل والدتها، فهو الضمان الاجتماعي، الأسهم والأرباح من بعد تقاعد والدها،وقد أخفت جثتها لكي لا ينقطع وتستمر في الاستفادة منه لتعيش.

وجهت المحكمة 3 تهم جنائية إلى «باولا آن بيرجولد» 60 عامًا، من ولاية ويسكونسن، أولها عدم الإبلاغ عن وفاة والدتها، والثانية إخفاء جثة، وكانت الأخيرة عرقلة عمل ضباط الشرطة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«زوجة الأب غضب من الرب».. تقتل ابنة زوجها وتضعها في كيس قمامة

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل الخميس 26/9/2019

أخبار الفن .. حقيقة زواج وائل كفوري السري.. هجوم على حلا شيحة.. رقص أروى جودة

طفلة الأهلي تتوج بلقب بطولة الجمهورية أمام شابة الزمالك

بالدليل.. مضبوطات على هاتف أحد المقبوض عليهم تؤكد تلقيه أموالا من قطر للتظاهر ..شاهد

فى ذكرى ميلادها.. حقيقة زواج ثريا حلمى من إسماعيل ياسين

فيديوجراف| إجراءات عزل ترامب حال ثبوت اتهامات ضده

قطعت رأس عشيقها بعد ممارسة الرذيلة معه.. سومة: قتلته بعد ما فضحنى وأجلت تنفيذ الجريمة شهور علشان بحبه

نجلاء بدر بفستان مثير بمهرجان الجونة.. ومتابعون: غلبتي رانيا يوسف ..فيديو

اخبار الرياضة.. رد عنيف من رمضان صبحي.. ثغرة في عقد نجم الزمالك.. طفلة الأهلي تصفع شابة الزمالك

الجرأة حلوة.. 10 نجمات يثرن الجدل بفساتين مكشوفة في الجونة ..صور

طالب بتدخل مرتضى منصور في أزمته مع المقاصة.. طارق يحيى: نصحت أيمن حفني بعدم الرحيل

بـ 5 جنيهات.. طريقة سحرية لإطالة الشعر في أسبوع

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى

روب ولا فستان.. ليلى علوى بإطلالة غير تقليدية فى مهرجان الجونة

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

فى عيد ميلادها .. مشيرة إسماعيل تكشف سر طلاقها من على الحجار وارتداء الحجاب

المحارب تريزيجيه.. أستون فيلا يوجه رسالة مثيرة لـ نجم المنتخب المصري

موعد مباراة الاهلى أمام كانو سبورت بدوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى

من الأجمل؟ بـ فساتين راقية نجمات تألقن فى حفلات اليوم الوطني السعودي