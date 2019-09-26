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أخبار البلد

اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:21 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء.

ويناقش الاجتماع -بحسب بيان- عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين ويستعرض أيضا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

كما يتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء متابعة شتى الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، ويبحث الاجتماع آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

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اليوم.. مدبولي يعقد اجتماع الحكومة الأسبوعي

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