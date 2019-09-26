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مساعد وزير الخارجية الأسبق: العائد من مشاركة الرئيس بالأمم المتحدة على مصر كبير.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:12 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمود محسن
أكد السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أسفرت عن نتائج متميزة للغاية تصب في مصالح مصر الخارجية في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية. والأمنية.

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" عبر فضائية dmc، إن المشاركة لم تقتصر على الاجتماعات الخاصة بالأمم المتحدة فقط وقمة المناخ والرعاية الصحية والتنمية المستدامة، مؤكدا أنها شملت لقاءات واجتماعات مع قادة دول العالم المشاركين فيها وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الفرنسي ماكرون.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص كل الحرص في جميع الزيارات الخارجية والمؤتمرات الدولية على تحقيق مصالح مصر وتعظيم هذه المصالح والترويج للتنمية الاقتصادية وتدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الزيارة متميزة للغاية أسفرت عن نتائج مبهرة أشادت بها وسائل الإعلام الدولية، مشيرا إلى أن الرئيس هو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ويلقى كل تقدير من الزعماء الأفارقة ومن هنا جاءت المبادرة الخاصة من رؤساء جيبوتي وكينيا للقاء الرئيس والاجتماع معه، وذلك تقديرا لدور الرئيس بالقارة الأفريقية ودوره في دعم النزاعات الأفريقية.

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