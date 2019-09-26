لتخطي صدمة طنطا.. وادي دجلة في مواجهة حرس الحدود اليوم

يحل فريق وادي دجلة ضيفًا على منافسه فريق حرس الحدود اليوم، الخميس، بالمباراة التي من المقرر لها أن تقام باستاد حرس الحدود بالمكس الساعة الرابعة عصرًا في ثاني جولات الدوري المصري.



ويدخل فريق حرس الحدود المباراة وهو يسعى إلى تجاوز تعادله أمام فريق المصري البورسعيدي في الجولة الأولى بهدف لكل منهما.



بينما على الجانب الآخر يسعى فريق وادي دجلة لتخطي مفاجأة الخسارة من منافسه فريق طنطا بهدف دون رد بالجولة الماضية.

