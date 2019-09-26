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رياضة

لتخطي صدمة طنطا.. وادي دجلة في مواجهة حرس الحدود اليوم

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:26 ص
وادي دجلة
وادي دجلة
نور عادل
يحل فريق وادي دجلة ضيفًا على منافسه فريق حرس الحدود اليوم، الخميس، بالمباراة التي من المقرر لها أن تقام باستاد حرس الحدود بالمكس الساعة الرابعة عصرًا في ثاني جولات الدوري المصري.

ويدخل فريق حرس الحدود المباراة وهو يسعى إلى تجاوز تعادله أمام فريق المصري البورسعيدي في الجولة الأولى بهدف لكل منهما.

بينما على الجانب الآخر يسعى فريق وادي دجلة لتخطي مفاجأة الخسارة من منافسه فريق طنطا بهدف دون رد بالجولة الماضية.

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