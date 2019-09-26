السلطان السفاح يفضح نفسه على منصة الأمم المتحدة.. أردوغان يكرر شعارات جوفاء عن حقوق الإنسان ونصرة القضية الفلسطينية.. خطاب مليء بالمغالطات والأكاذيب الصارخة.. ومصر ترد بالمنطق والأرقام

منظمات دولية تدين ملاحقة المعارضين والصحفيين في تركيا

أردوغان يبتز أوروبا بورقة فتح الحدود للاجئين السوريين

"نيويورك بوست": تركيا أصبحت ملاذًا للأنظمة المارقة والجماعات الإرهابية

تناقض صارخ بين إدانة أردوغان للاحتلال الإسرائيلي وعملياته العسكرية في سوريا

عاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى خطاب الإثارة وهو يتحدث عن جملة قضايا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكن "السلطان" لم يسلم من الانتقاد والسخرية، بالنظر إلى سجله الحقوقي الذي يوصف بالقاتم، لاسيما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.وبحسب قناة "سكاي نيوز"، اختار أردوغان "الاستعراضات" و"الشعارات" وهو يبدي مواقفه، دون أن ينتبه إلى ما يقع فيه من تناقض صريح، ففي الوقت الذي يقدم فيه الرئيس التركي "مواعظ" حقوق الإنسان، تتعالى إدانة المنظمات الدولية، لما تقوم به السلطات التركية بحق المعارضين والصحفيين والأكاديميين.وفي هذا الجانب، ردت الخارجية المصرية بأرقام دقيقة على مزاعم أردوغان، فأشارت إلى وجود ما يقارب 75 ألف معتقل سياسي في تركيا، فضلا عن آلاف المطرودين، ومئات الصحفيين والأكاديميين والناشطين الذين جرى الزج بهم في السجن، لأنهم تجرؤوا وأبدوا آراء لا تسبح في فلك السلطة.أما الأزمة السورية التي نالت نصيبا مهما من كلمة أردوغان، فلم تسلم بدورها من "مغالطات أردوغان"، حسب متابعين، لأن أنقرة ليست مجرد ضحية للنزاع، بل إنها كانت طرفا في تأجيج الأوضاع بالبلد من خلال تسهيل عبور مقاتلي الجماعات المتشددة.وفيما سعى أردوغان إلى تذكير المجتمع الدولي، بالعبء، الذي يقع على كاهل بلاده من جراء اللاجئين، أغفل الرئيس التركي، حسب متابعين، أن أنقرة استفادت من الأزمة الإنسانية حتى تحصل على مليارات الدولارات من الاتحاد الأوروبي.أما حين يتراجع الدعم المالي من أوروبا، فيلوح أردوغان بفتح الأبواب أمام المهاجرين، في مسعى إلى الضغط على الدول الغربية، وفي الوقت الحالي، يريد نقل اللاجئين السوريين إلى المنطقة الآمنة، حتى وإن كانت الهيئات الحقوقية الدولية، تخشى مما قد يلحق بهم، في حال الإعادة القسرية.وحاول أردوغان أن يتحدث عن قضية الإرهاب في الأمم المتحدة، بينما كشفت صحيفة "نيويورك بوست"، مؤخرا، أن تركيا أصبحت في عهد الرئيس أردوغان ولاية للأنظمة المارقة وملاذا لقوى الشر والجماعات الإرهابية الإقليمية وغسيل الأموال، مشيرة إلى أن الأدلة ضد تركيا بدعم الإرهاب أصبحت تتزايد باستمرار، آخرها قيام وزارة الخزانة الأمريكية قبل أسبوعين بفرض عقوبات على 11 كيانا وأفرادا مرتبطين بالنظام التركي لدعمهم جماعات إرهابية.ودأبا على عادته، قدم أردوغان نفسه بمثابة القائد الحريص على حقوق الشعب الفلسطيني، فيما تقيم بلاده علاقات دبلوماسية وتجارية قوية مع تل أبيب، لكن أردوغان لا يتورع عن ممارسة "اللعب على الحبلين" كما يقول منتقدوه.وهكذا، فإن أردوغان ينتقد ما يعتبرها "هرولة" من بعض الدول إلى التطبيع دون أن ينتبه إلى الروابط الوثيقة بين أنقرة وتل أبيب، لكن "الورقة الفلسطينية" مفيدة جدا في أدبيات ما يعرف بـ"الإسلام والسياسي" و"تيارات الإخوان"، التي تصور نفسها بمثابة "صوت للأمة"، فيما تنتقد الدول الوطنية بذريعة أنها تخذل حقوق الفلسطيين، وهو قول مناف للواقع.وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية" أن خطاب أردوغان أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة أشعل جدلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس، الثلاثاء، وسط اتهامات بالتناقض وتغير الخطاب حسب الزمان والمكان.فأردوغان يهاجم إسرائيل لتوسعها في الأراضي الفلسطينية، ثم يلوح بالمزيد من التوسع في سوريا في حال رفضت رغبته في توسيع المنطقة الآمنة.وكان أردوغان هدد قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة بإطلاق عملية عسكرية واسعة في سوريا في حال رفضت الولايات المتحدة توسيع المنطقة الآمنة.ويرى محللون أن الرئيس التركي يتناقض بين إدانته إسرائيل واحتلاله لسوريا وتهديده بعملية عسكرية ضد الأكراد في سوريا.واستغرب عضو اللجنة الكردية لحقوق الإنسان بسوريا جوان يوسف مضامين خطاب الرئيس التركي، وقال: "كيف يسمح لمثل هذه الخطابات أن تلقى من منبر الجمعية العامة"، ووصف خطاب أردوغان بالمثير للسخرية، قائلا: "هو يدين إسرائيل لكن في نفس الوقت يحتل عفرين ويتوسع في سوريا ويهدد بتوسيع منطقة آمنة".وقال الناشط الكردي "إن خطاب أردوغان لا يحتاج إلى تعليق فهو يكيل بمكيالين، وعندما يتعلق الأمر بالمسألة الكردية فالرئيس التركي لديه مقاييس مختلفة".وهاجم جوان يوسف أردوغان قائلا: "في الوقت الذي يأتي فيه إلى الجمعية العامة لإدانة الآخرين يلقى بالبرلمانيين والمعارضين الأتراك في السجن".أما الكاتب الكردي فاروق حجي مصطفى، فيقول "إن هناك تناقضا واضحا في خطاب أردوغان بالجمعية العامة، والكل يعرف سبب هذا التناقض، فأرودغان يسعى بمهاجمة إسرائيل فقط إلى التناغم مع المحور العربي/ الإسلامي الإيراني".ويضيف حجي في حديثه للحرة: "إن أردوغان لديه مشكلة مع الأكراد ولديه خوف حقيقي من القومية الكردية وتناميها، أما جزء خطابه المتعلق بالقضية الكردية وسوريا فهو لتصريف الأزمة الداخلية ومشاكله مع المعارضة في تركيا".ويقول المحلل التركي جواد جوك لموقع "الحرة" إن تصريحات أردوغان تأتي للاستهلاك فقط، فعندما يقول أرودغان إنه يدين إسرائيل فذلك يدخل في إطار ما يعرف بـ"التصريحات النارية"، إذ بالمقابل تشهد التجارة بين البلدين ارتفاعا كبيرا، ويشرف مقربون من الحكومة التركية على الاستيراد من إسرائيل.ويضيف جوك: "أرودغان يدين إسرائيل في العلن ولكن يسمح بالتجارة معها في الخفاء، كما أن أردوغان يستغل الجمعة العامة لإطلاق تصريحات تناقض الواقع".وأوضح المحلل أن "الأهداف التركية في سوريا كانت في البداية إسقاط نظام بشار الأسد، تم أصبحت توحيد الأراضي السورية قبل أن يتغير الأمر وتصبح الأهداف التركية هي القضاء على من يصفهم الرئيس التركي بالانفصاليين".غير أن الكاتب والمحلل السياسي أوكتاي يلماز ينفي أن يكون هناك تناقض في خطاب الرئيس التركي، مدافعا عن خيار تركيا التدخل في سوريا، وأضاف أن الأمر يتم من أجل مصلحة السوريين، وهو إجراء مؤقت وليس للاستيلاء على الأراضي السورية.