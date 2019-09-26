النقابات فى أسبوع.. زيادة مرتقبة فى معاشات المحامين.. والصحفيين تعقد جلسة لحل أزمة جريدة التحرير.. والمعلمين ترد على واقعة معلمة تمنع طالب من الذهاب إلى دورة المياه.. والبيطريين تحذر من أمراض الشتاء

معلمة تمنع تلميذا من دورة المياه.. ونقيب المعلمين: معقدة وهتتعاقب

سامح عاشور: فائض النقابة تجاوز 700 مليون جنيه

عقد جلسة الأحد المقبل لحل أزمة جريدة لتحرير

نقابة الصحفيين



نقابة المعلمين





نقابة الإعلاميين





نقابة المحامين







نقابة المهندسين

نقابة البيطريين







نقابة الفلاحين

نقابة التجاريين

شهدت النقابات على مدار الأسبوع مجموعة من الأحداث الهامة، من بينها إعلان نقابة الصحفيين عن حل أزمة جريدة التحرير يوم الأحد، وزيادات مرتقبة في معاش المحامين، والبيطريين تحذر من أمراض الشتاء ، والمهندسين تعلن موعد الاشتراك فى المشروع العلاجى، واستمرار أزمة القطن.أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن مشاوراته المتواصلة منذ أسابيع للتوصل لحل نهائي وعادل لأزمة الزملاء الصحفيين بجريدة وموقع "التحرير"، أسفرت عن الاتفاق على عقد جلسة تفاوض بين ممثلي الزملاء المعتصمين بمقر الجريدة وإدارتها، وذلك بمقر نقابة الصحفيين يوم الأحد القادم الموافق 22 سبتمبر الساعة الخامسة بعد الظهر.قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين، إن المعلمة التي منعت التلميذ من الذهاب إلى دورة المياه بالمرحلة الابتدائية معقدة وليس لديها أى شعور بالمسئولية تجاه الطلاب.وأضاف خلف الزناتى، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن غرفة العمليات الخاصة بنقابة المعلمين ستتواصل مع إدارة المنصورة للتحقيق فى تلك الواقعة لتنال المعلمة عقابها، إذ إنها تهين مهنة التعليم.وأشار نقيب المعلمين إلى أن التعامل مع الطلاب بهذا الأسلوب سيؤدى إلى تعقيد الطلاب من المدرسة والتعليم بشكل عامقال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن النقابة لا تهدف لفرض قيود على الإعلام أو الإعلاميين، وإنما لاستعادة المصداقية وهيبة الإعلام المصري، والتى تتمثل في صدق المعلومات التى يقدمها والاحترام الكامل للقيم المصرية والبعد عن الإسفاف والتجاوزات.أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، عن إعداد النقابة قرارا يعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليه، يتعلق بصرف معاش المحامي كاملا لآخر شخص مستحق له، بدلا من الخصم الذي يتم الآن عقب خروج أي من مستحقي المعاش، كما سيتضمن القرار تقريرا مقدما لاكتواري النقابة لرفع الحد الأقصى من 2000 إلى 3000 جنيه، ورفع الحد الأدنى إلى 1000 جنيه.أعلنت نقابة المهندسين عن فتح باب الاشتراك فى المشروع العلاجى الخاص بها للمهندسين وأسرهم لعام 2020.وسيتم فتح باب الاشتراك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2019 وحتى يوم 29 يناير 2020، وذلك بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية.يقول الدكتور علي سعد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن من أسباب فشل التحصين لمرض الجلد العقدي دى الماشية؛ العجز الشديد فى أعداد الأطباء البيطريين.وأكد علي سعد علي أن عدم وجود ثلاجات بكل الوحدات البيطرية، وعدم توفير سيارات لنقل الأطباء لمقار التحصينات، وعدم سحب عينات دم لقياس المستوى المناعي للحيوان للتأكد من سلامة اللقاح، يفشل عملية التحصين ضد الجلد العقدي.وأفاد عضو المجلس بأن التجميع العشوائي لكل الحيوانات فى مكان واحد لتحصينها وتحصين كل الحيوانات السليمة والمريضة والمجهدة يفشل عملية التحصين، بالإضافة إلى نقل وحفظ اللقاحات من الهيئة للمديريات ومنها للإدارات والوحدات بطرق غير سليمة.وأضاف علي سعد علي أن التحصين بمقابل مادى أرهق الفلاحين وصغار المربين، وإلزام أطباء الوحدات بدفع قيمة اللقاحات التى لم تستخدم أدى إلى عدم وجود الدقة فى البيانات والأرقام والتقارير المرفوعة لأجهزة الدولة.وأوضح علي سعد أن منظومة التحصين فشلت لإرهاق الأطباء بالتحصين والتسجيل والترقيم فى آن واحد بدون وجود عمالة أو معاونين بدرجة كافية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار اللقاحات عن قيمتها من الجهة المنتجة، ما من شأنه أن يجعل المربى يلجأ لشراء اللقاح من منافذ البيع بمعهد العباسية.قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مزارعي القطن وبرغم تكلفة زراعته المرتفعة وتدني أسعاره عن العام الماضي وقلة المساحة المزروعة إلا أن القطن لم يجد من يشتريه.وأضاف نقيب الفلاحين أنه يحمل وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال المسئولية الكاملة عن خسائر مزارعي القطن وفشل عملية تسويقه، ويحذر من تكرار سيناريو حرق محصول القطن وانقراض زراعته.وأكد أن آلاف الشكاوى وصلت للنقابة العامة للفلاحين من مزارعي القطن، الذين يشكون من عدم وجود مشترين له وتخلي الحكومة عنهم وتركهم فريسة للتجار مما يعرضهم لخسائر فادحة.قال الدكتور حافظ الغندور، نقيب التجاريين، إنه يوجد بمصر أكثر من 35 نقابة، القليل منها يستطيع تدبير موارده من خلال تعديل قوانينها، بينما المعظم لديه أزمات فى الموارد مما تؤثر على المعاشات وغيرها من الخدمات المالية التى تقدمها النقابة.وأكد نقيب التجاريين، في حوار خاص لـ "صدى البلد"، أن موارد النقابة تعتمد على تحصيل الاشتراكات الضعيفة من الأعضاء فقط، وليس للنقابة موارد أخرى، وعلى الرغم من ذلك فتم تطوير قرية المصايف على شاطئ كليوباترا بمرسي مطروح بتكلفة 150 مليونا وسيتم افتتاحها العام القادم.