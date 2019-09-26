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أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب يقيد دخول المسئولين الإيرانيين للولايات المتحدة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن البيت الأبيض الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح وزارة الخارجية سلطة منع مسؤولين إيرانيين كبار وأفراد أسرهم من دخول الولايات المتحدة سواء باعتبارهم مهاجرين أو غير مهاجرين.
وقال ترامب - وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس - "إن إيران تدعم الإرهاب، وتحتجز مواطنين أمريكيين بشكل تعسفي وتهدد جيرانها وتنفذ هجمات إلكترونية مدمرة".. مضيفا: " في ضوء هذا السلوك وما يمثله من تهديد للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وغيره، قررت أنه من مصلحة البلاد اتخاذ إجراء لتقييد وتعليق دخول مسؤولين كبار بحكومة إيران وأفراد أسرهم المباشرين".
وأوضحت القناة، أن الرئيس ترامب منح وزير الخارجية أو من ينوب عنه السلطة لتحديد الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا القرار، بالتشاور مع وزير الأمن الداخلي.. مشيرة إلى أن التوتر زاد بين الولايات المتحدة وإيران - منذ العام الماضي - حين قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015 وإعادة فرض عقوبات تسببت في عرقلة الاقتصاد الإيراني.

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