تخصيص 3 آلاف فدان للمعلمين وأسرهم في الوادي الجديد

أشاد المكتب التنفيذي للمعلمين في اجتماعه الشهري برئاسة إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة، وبحضور حامد الشريف، الأمين العام المساعد، ومديري الإدارات، بتحركات خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والتي شملت محافظتي الإسكندرية ومطروح، لتكريم الزملاء من المعلمين المميزين، قائدي مسيرة العلم والتنوير، وأبنائهم المتفوقين، لتحفيزهم على التقدم، وكذا حَمَلَة الماجستير والدكتوراه.



وأوضح المكتب التنفيذي للمعلمين، أن النقيب أنهى جولاته الخارجية في محافظة الوادي الجديد، حيث وقع خلالها بروتوكول تعاون مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، لتخصيص 3 آلاف فدان قابلة للزيادة، للمعلمين وأسرهم.



وناقش المكتب خلال الاجتماع، التقارير الشهرية لجميع الإدارات ومراجعة الدفاتر والأوراق والمستندات للوقوف على الأخطاء إن وجدت، مع التوصية بضرورة تسهيل وتيسير الإجراءات المتبعة إن أمكن، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة من برامج وميكنة لتقليل الجهد والوقت على السادة الأعضاء من المعلمين.



وطالب رئيس المكتب التنفيذي، خلال الاجتماع، بعدم تنفيذ الأوامر الشفهية للموظفين خلال انتقال الملفات بين الإدارات من حيث التسليم والتسلم، للحد من احتمالية فقدان تلك المستندات ولمعرفة المخطئ ومحاسبته.