ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تخصيص 3 آلاف فدان للمعلمين وأسرهم في الوادي الجديد

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:13 ص
خلف الزناتى نقيب
خلف الزناتى نقيب المعلمين
شيماء مجدي
أشاد المكتب التنفيذي للمعلمين في اجتماعه الشهري برئاسة إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة، وبحضور حامد الشريف، الأمين العام المساعد، ومديري الإدارات، بتحركات خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والتي شملت محافظتي الإسكندرية ومطروح، لتكريم الزملاء من المعلمين المميزين، قائدي مسيرة العلم والتنوير، وأبنائهم المتفوقين، لتحفيزهم على التقدم، وكذا حَمَلَة الماجستير والدكتوراه.

وأوضح المكتب التنفيذي للمعلمين، أن النقيب أنهى جولاته الخارجية في محافظة الوادي الجديد، حيث وقع خلالها بروتوكول تعاون مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، لتخصيص 3 آلاف فدان قابلة للزيادة، للمعلمين وأسرهم.

وناقش المكتب خلال الاجتماع، التقارير الشهرية لجميع الإدارات ومراجعة الدفاتر والأوراق والمستندات للوقوف على الأخطاء إن وجدت، مع التوصية بضرورة تسهيل وتيسير الإجراءات المتبعة إن أمكن، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة من برامج وميكنة لتقليل الجهد والوقت على السادة الأعضاء من المعلمين.

وطالب رئيس المكتب التنفيذي، خلال الاجتماع، بعدم تنفيذ الأوامر الشفهية للموظفين خلال انتقال الملفات بين الإدارات من حيث التسليم والتسلم، للحد من احتمالية فقدان تلك المستندات ولمعرفة المخطئ ومحاسبته.

ترشيحاتنا

غرستها في ظهره.. ربة منزل تطعن زوجها بسكين في محاولة لـ التخلص منه بسوهاج

أسعار الذهب اليوم الخميس 26 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

الدولار بـ16.25 جنيه للشراء.. سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

أدعية تعصمك من السحر والحسد.. و5 أمور لإبطاله

طفلة الأهلي تتوج بلقب بطولة الجمهورية أمام شابة الزمالك

راكبة تفتح باب الطوارئ في طائرة صينية لشعورها بالاختناق

قطعت رأس عشيقها بعد ممارسة الرذيلة معه.. سومة: قتلته بعد ما فضحنى وأجلت تنفيذ الجريمة شهور علشان بحبه

نجلاء بدر بفستان مثير بمهرجان الجونة.. ومتابعون: غلبتي رانيا يوسف ..فيديو

الجرأة حلوة.. 10 نجمات يثرن الجدل بفساتين مكشوفة في الجونة ..صور

اخبار الرياضة.. رد عنيف من رمضان صبحي.. ثغرة في عقد نجم الزمالك.. طفلة الأهلي تصفع شابة الزمالك

طالب بتدخل مرتضى منصور في أزمته مع المقاصة.. طارق يحيى: نصحت أيمن حفني بعدم الرحيل

إعفاء كامل لأبناء الشهداء وشمال سيناء من المصروفات الدراسية بجامعة القاهرة

المحارب تريزيجيه.. أستون فيلا يوجه رسالة مثيرة لـ نجم المنتخب المصري

بـ 5 جنيهات.. طريقة سحرية لإطالة الشعر في أسبوع

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

روب ولا فستان.. ليلى علوى بإطلالة غير تقليدية فى مهرجان الجونة

موعد مباراة الاهلى أمام كانو سبورت بدوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى

من الأجمل؟ بـ فساتين راقية نجمات تألقن فى حفلات اليوم الوطني السعودي