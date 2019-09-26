العلميين: تكريم أبناء أعضاء النقابة المتفوقين وأوائل علوم قنا

شهد الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى الاحتفالية التى نظمتها نقابة العلميين بمقر النقابة بقنا، لتكريم أوائل الشعب بكلية العلوم جامعة جنوب الوادي للعام الدراسي 2018 /2019 والفائقين من أبناء العلميين بالشهادات العامة المختلف





وذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق ، والدكتور السيد عبد الستار المليجى النقيب العام للعلميين والدكتور محمد محجوب عزوز عميد كلية العلوم وعليان عبدالوهاب، نقيب العلميين بقنا، إلى جانب لفيف من رجال العلم بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.





وأكد الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى أن كل ما ينفق من الدولة على التعليم من برامج ومعامل وانشاءات مختلفة ودرجات وظيفية ورواتب وغيرها لدعم منظومة التعليم وإعداد المواطن وهو ما يعد استثمار الدولة في العقول كما أن دور الجامعة هو إعداد المواطن الصالح ، وأشاد رئيس الجامعة بخريجى كلية العلوم التى تعد مدرسة الإنضباط والجد والاجتهاد.





وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة أن هذا التكريم يعد أبسط ما يمكن تقديمه لهؤلاء المتفوقين حتى يشعروا بقيمة ما قدموه وتقدير الجميع لهم كما قدم تحيته لأولياء أمور هؤلاء الطلاب الذين اهتموا بابنائهم وساهموا في تفوقهم ، واضاف أن هؤلاء الطلاب هم قادة المستقبل ولابد من غرس حب الوطن في قلوبهم.





وأكد الدكتور السيد عبد الستار المليجى النقيب العام للعلميين على قيمة الوطن الذى نعيش فيه والأمن والطمأنينة التى تتوفر في مصر عن غيرها من بلاد العالم ، كما أشاد بكلية العلوم وما تقدمه من خدمة للمجتمع بأكمله من دفع الضرر عن الأفراد وجلب المنفعة لهم كما انها جزء هام في تقدم الأمم.





وأشار الدكتور محمد محجوب عزوز عميد كلية العلوم أن الكلية متشعبة في كل مكان وتدرس موادها في 13 كلية ، وتقدم 7 دبلومات دراسية لفتح مجال العمل داخل قنا وخارجها مؤكدًا سعادته بتفوق أبنائه طلاب كلية العلوم.





كما قدمت مجموعة من الكلمات الترحيبية من الدكتور عليان عبد الوهاب نقيب العلميين بقنا ورضا رسلان مدير الادارة التعليمية بقنا والدكتور ناصر بركات وكيل ثان النقابة العامة للعلميين والدكتور تيتو حبيب نقيب العلميين بسوهاج ومحمد حسن العجل وكيل نقابة العلميين بقنا والمهندس ثروت الدالى امين صندوق النقابة.



