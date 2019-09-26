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أخبار البلد

قرار جمهوري بمنح الأوسمة للاعبين واللاعبات أبطال دورة الألعاب الأفريقية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:10 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 469 لسنة 2019 بمنح الأوسمة للاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات بدورة الألعاب الأفريقية لعام 2019.

وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 460 لسنة 2019 بتعيين أحمد فوزى حسن الحبشي، النائب بمجلس الدولة، في وظيفة مستشار مساعد "ب" بمجلس الدولة، كما أصدر الرئيس أيضًا القرار رقم 461 لسنة 2019 بتعيين أحمد بيومى سعد بيومى الرئيس من الفئة "ب" بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، رئيسًا من الفئة "ب" بمحكمة ههيا الابتدائية.

وأصدر القرار رقم 462 لسنة 2019 بتعييم منصور ممدوح عبد الرسول أبو النور، المندوب المساعد بمجلس الدولة، فى وطيفة مندوب بمجلس الدولة اعتبارا من 1 يناير 2019، والقرار رقم 463 لسنة 2019 بتعيين محمد على عبده محمود، المندوب المساعد بمجلس الدولة، فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة اعتبارًا من 1 يناير 2019.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو والموقع فى القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019.

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