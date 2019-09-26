صدق أو لا تصدق.. ترامب دعم إيران في ابتزاز وإرهاب العالم

طالبت 6 عائلات في خطابٍ مفتوح إلى العالم، المساعدة في إطلاق سراح أحبائها المحتجزين ظلمًا في إيران، حيث لا تزال العديد من هذه العائلات تنتظر أن يستجيب العالم لدعوتها بعودة آمنة لذويهم من هناك، لكن الغريب إن الحكومة الأمريكية بالذات والحكومات الأخرى لم تعط بالًا للرهائن، وساهم ترامب في دعم إرهاب طهران، من خلال عدم مساءلتها عن المحتجزين لديهم دون وجود قضايا تدينهم إلا التلفيق، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.





لسنوات عديدة ، انضم الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس في دعوات من الحزبين لإعادة الأميركيين المحتجزين وغيرهم من الجنسيات الأخرى لبلدانهم .





منذ عام 2010، والمحامون يتعاملون مع السلطات الإيرانية للإفراج عن روبرت ليفينسون، أحد أطول الرهائن في التاريخ الأمريكي، وذلك باختفائه من جزيرة كيش الإيرانية في مارس 2007.





عندما سجن بوب في عام 2007 ، كان المجتمع الدولي قد أنهى للتو مفاوضات فاشلة مع إيران بشأن برنامجها النووي.





في السنوات التالية، احتجزت إيران بشكل غير عادل وتعسفي المزيد والمزيد من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية.





بعد انتخاب حسن روحاني في عام 2013 ، تابع الرئيس الأمريكي باراك أوباما المفاوضات مع إيران التي منحت الولايات المتحدة فرصة لإثارة قضية الأمريكيين المحتجزين.





وتنفس العالم الصعداء الجماعي في يناير 2016 ، عندما تم إطلاق سراح خمسة أمريكيين من إيران، لكن لسوء الحظ ، تم ترك الكثير أيضًا، بما في ذلك بوب، ورهائن آخرين.





في خلال دور الانعقاد الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت خطة العمل الشاملة المشتركة هي بالتركيز على صفقة إيران النووية، ودعم إيران للإرهاب ، وأعمال العدوان الأخيرة في الخليج العربي، لكن يظهر إنه تم إغفال مسألة الرهائن من جدول الأعمال، وتركهم ترامب رهائن بيد إيران تساوم بهم العالم، دون أن يكونوا في حقيقة الأمر ملفًا تضغط به أمريكا أو غيرها من الدول.



