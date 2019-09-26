رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست يفتح النار على نتنياهو

شن أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست، هجومًا على بنيامين نتنياهو، وتوقع فشله في تشكيل حكومة إسرائيلية، قائلًا إن الأقرب لرئاسة الحكومة سيكون منافسه بيني جانتس.



وقال أيمن عودة، خلال بث مباشر على حسابه الإلكتروني عبر "فيس بوك": "نتنياهو عينه على ملفات الفساد التي تنتظره، لذلك فإنه قد لا يكمل مهلة 21 يوما لمحاولة تشكيل حكومة وقد يأتي لرئيس الدولة بعد 5 أيام ويعلن فشله، ويراهن أن يفشل بيني جانتس أيضا، وعندها سيتم الذهاب إلى انتخابات جديدة، كل ذلك من أجل إبعاد ملفات الفساد عنه".



وأكد أيمن عودة أن بيني جانتس سينجح في تشكيل الحكومة لأن فرصته ستكون أكبر من نتنياهو الذي قد يخسر أصوات أحزاب في تحالفه نظرا لفشله أكثر من مرة في تشكيل حكومة تلبي رغباتهم.



وكشف أيمن عودة أيضا أن تحالف أزرق أبيض توجه للقائمة المشتركة وطلب منهم دعمه بـ 10 أصوات وليس 13، وهو عدد مقاعد المشتركة من أجل أن يكون الأعضاء 54، وهو أقل بمقعد عن نتنياهو من أجل أن توكل مهمة تشكيل الحكومة أولا إلى نتنياهو.



واختتم أيمن عودة أن كل شيء ممكن أن يتغير، وقد ينجح نتنياهو في تشكيل حكومة وقد تتشكل حكومة وحدة وطنية والتي ترفضها القائمة المشتركة.