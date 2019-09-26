تعديل بعض مواد مجلس الاتحاد الرياضي للجامعات

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، مساء أمس الأربعاء، بحضور د. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف على معهد إعداد القادة، وذلك بمقر الوزارة.



أكد الوزير على الاهتمام البالغ من جانب القيادة السياسية بالرياضة، وأهمية نشرها بين طلاب الجامعات؛ لاكتشاف المواهب الرياضية في مختلف الألعاب حتى تمثل مصر في المحافل الدولية الكبرى، بالإضافة إلى أهمية دور الجامعات في نشر الوعي بأهمية وجود صورة حضارية ونموذجية للتشجيع الرياضي داخل المنشآت الرياضية، من خلال غرس الروح والقيم الرياضية لدى الطلاب.



وتمت الموافقة في الاجتماع على تعديل بعض البنود الخاصة بالاتحاد، و تكريم أعضاء البعثات ماديًا وأدبيًا، في حال تحقيق إنجاز رياضي مميز، بالإضافة إلى موافقة مجلس الإدارة على تكريم الطلاب والطالبات الحاصلين على ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية) في الدورات الأوليمبية وبطولات العالم ماديًا وأدبيًا، بشرط ألا تقل عدد الدول المشاركة في البطولات عن 20 دولة.