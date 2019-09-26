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رياضة

الهلال في مهمة تعزيز صدارة الدوري السعودي أمام التعاون

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:12 ص
فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي
محمد السعيد
يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره التعاون، اليوم، الخميس، في تمام السابعة والربع مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدروي السعودي، بينما يطمح التعاون في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، وياتي التعاون في المركز العاشر بـ 4 نقاط.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري السعودي، أبها مع الإتفاق في تمام السادسة إلا ربع مساء.

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