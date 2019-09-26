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مرأة

لا تتردد في اتخاذ قرارات صعبة.. حظك اليوم لمواليد برج العقرب

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:43 ص
أبراج
أبراج
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، وإليك توقعات حظك اليوم لمواليد برج العقرب، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية "فيس بوك".

برج العقرب:

مهنيًا: لا تتردّد في اتخاذ قرارات صعبة إذا كان ذلك يسمح لك بالتقدّم ولا تحاول إعطاء رأيك عندما لا تسأل عنه.

عاطفيًا: لديك أفكار ثابتة قادرة على جعلك تتقدّم بسرعة في المجال العاطفي والتقرب من الحبيب والمحافظة على حبكما.

صحيًا: قد تواجه بعض المشاكل في الظهر، ما يستدعي منك زيارة الطبيب ليصف لك العلاج المناسب.

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