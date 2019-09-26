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الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذيراتها للمواطنين .. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:15 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة ارتفعت بمعدل درجة واحدة عن أمس، حيث سجّلت درجات الحرارة اليوم 34 وكانت بالأمس 33 مؤكدًا أنه بدءًا من الغد ستعاود درجات الحرارة العودة إلى معدلاتها الطبيعية حيث ستسجّل غدًا 33 درجة ويوم السبت 32. 

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري أن اليوم مائل للحرارة على شمال البلاد وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد.

وحذَّر رئيس هيئة الأرصاد الجوية المواطنين وقائدي السيارات من الشبورة المائية حيث إن نسبتها كثيفة عن الأمس خاصة في الصباح على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، إضافة إلى تواجد بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى أن نسبة الرطوبة مرتفعة عن الأمس وتسبّب شبورة مائية عالية تصل إلى حد الضباب في بعض المناطق.

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