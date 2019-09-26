نظره ضعف جدا.. محمد التاجي يكشف عن تفاصيل الأيام الأخيرة للفنان عبد الوارث عسر.. فيديو

قال الفنان محمد التاجى، إنه تربى فى منزل جده الفنان عبد الوارث عسر، مؤكدًا أنه كان منظما جدًا ومرتبا فى أفكاره ومهندما، كما كان قارئا عظيما فى جميع المجالات وكان لديه مكتبة عظيمة بمنزله.





وأضاف الفنان محمد التاجى، خلال حواره مع الإعلامى احمد مجدى، المذاع ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، أن جده الفنان عبد الوارث عسر كان متعبا جدًا فى حياته بسبب نظامه الشديد، مشيرًا إلى أنه كان يفتعل المشاجرات فى اليوم الذى يتم ترتيب غرفته فيه لأنه يتم تغيير نظام وأماكن الكتب والأشياء التى يستخدمها بشكل يومي.





وتابع محمد التاجى، أن جده عبد الوارث عسر نظره ضعف جدًا فى الفترة الاخيرة فى حياته، وكنت أقرأ له السيناريوهات واسمعها له، وأوصله للاستوديو بشكل يومي، وأكتب له دوره بخط كبير لكي يستطيع أن يقرؤه.



