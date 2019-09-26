ولي العهد السعودي في لقاء مع قناة CBS الأمريكية.. صور

تبث قناة "CBS" الأمريكية من خلال البرنامج الشهير "60 دقيقة" مقابلة جديدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتاريخ 29 سبتمبر الجاري.



وأجرت الحوار المطول، المذيعة نورا دونيل، مراسلة البرنامج، في جدة، يوم الثلاثاء الماضي، والذي يتزامن مع انطلاق موسم جديد للبرنامج الذي يحظى بمتابعة واسعة.



وكان حوار الأمير محمد بن سلمان مع برنامج "60 دقيقة" الماضي في 18 مارس 2018، أول حوار يدلي به مسئول سعودي رفيع لشبكة إعلامية أمريكية منذ 2005.



وتناول الحوار حينها العلاقات السعودية الأمريكية وحرب اليمن والعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.