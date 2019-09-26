ضبط عصابة الحداد.. تخصصت في سرقة مساكن العبور

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط تشكيل عصابى يضم 4 عاطلين تخصصوا في سرقة المساكن بمدينة العبور أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.





وكانت المعلومات السرية قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة العبور مفادها قيام وليد ض ع " سائق توك توك والسابق اتهامه في ( 3 ) قضية ( سلاح بدون ترخيص - مخدرات – سرقه ) وحسين و ح " شهرته أمير الحداد " والسابق اتهامه في ( 2 ) قضية ( سلاح بدون ترخيص ومخدرات – ضرب ) وايوب ع ا " و السابق اتهامه في ( 2 ) قضية ( سلاح بدون ترخيص ) وحازم ت ع " بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر الأبواب والمنافذ.



