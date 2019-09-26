ضبط عصابة الحداد.. تخصصت في سرقة مساكن العبور

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط تشكيل عصابى يضم 4 عاطلين تخصصوا في سرقة المساكن بمدينة العبور أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.
وكانت المعلومات السرية قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة العبور مفادها قيام وليد ض ع " سائق توك توك والسابق اتهامه في ( 3 ) قضية ( سلاح بدون ترخيص - مخدرات – سرقه ) وحسين و ح " شهرته أمير الحداد " والسابق اتهامه في ( 2 ) قضية ( سلاح بدون ترخيص ومخدرات – ضرب ) وايوب ع ا " و السابق اتهامه في ( 2 ) قضية ( سلاح بدون ترخيص ) وحازم ت ع " بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر الأبواب والمنافذ.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنه أعدت لذلك وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها وبتطوير مناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع أخرى وتم بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات المستولى عليها لدي المتهم الرابع وتم التحفظ عليها وأضاف المتهمين قيامهم بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها على ملذاتهم.