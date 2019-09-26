كانت أصغر عربية في مصر وبـ 3 عجلات بس.. حكاية سيارة عبد السلام النابلسي العجيبة

كان فنانو الزمن الجميل يحرصون على متابعة اخبار السيارات في وقتهم وكان البعض منهم يحب اقتناء السيارات الغريبة ومنهم نجم سطورنا التالية الفنان عبد السلام النابلسي الذي كان يقتني سيارة أودي موديل 1950 وكانت صغيرة جدا بثلاث عجلات ألمانية الصنع من طراز Messerschmitt KR-200.
وقد أنتجت هذه السيارة بمودلين 201 و200 واستمر إنتاجها حتى 1963، وكان النابلسي عاشقًا لهذه السيارة ولن تفارقه حتى توفي.
وبعد وفاته أهملتها أسرته ولم تحافظ عليها ووضعتها في جراج خلف دار القضاء العالي تحول فيما بعد لمقلب للقمامة، وهو نفس المكان الذي كان به سيارة كوكب الشرق أم كلثوم بل كانت على بعد أمتار.
وكانت سيارة أم كلثوم ماركة «كاديلاك»، موديل الخمسينيات، وكان بنفس الجراج أيضا سيارة المطرب الشعبي محمد عبد المطلب ماركة «تاونس».
ولم يهتم أحد بسيارة كوكب الشرق أم كلثوم بعد وفاتها والتي كانت تذهب بها للحفلات وهي السيارة الشهيرة كاديلاك، وخلف دار القضاء العالي وقفت السيارة ، وأحاطت بها القمامة من كل مكان، وتحولت إلى مقلب للمخلفات والنفايات.
السيارة من طراز «كاديلاك» وتغيرت ملامحها لتصبح مكبًا للنفايات بدلا من ان يتم الحفاظ عليها وصيانها باعتبارها من التحف الاثرية من الزمن الجميل.
وكان الفنان الجميل استيفان روستي يحرص على تنظيف سيارته بنفسه، وكان يلتقط بعض الصور الفوتوغرافية أثناء غسله للسيارة.
واهتم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نشر تلك الصور من فترة لأخرى، وقد نشروا صورة نادرة للفنان الراحل وهو ينظف سيارته وهو بالملابس الداخلية.
وقد أنتجت هذه السيارة بمودلين 201 و200 واستمر إنتاجها حتى 1963، وكان النابلسي عاشقًا لهذه السيارة ولن تفارقه حتى توفي.
وبعد وفاته أهملتها أسرته ولم تحافظ عليها ووضعتها في جراج خلف دار القضاء العالي تحول فيما بعد لمقلب للقمامة، وهو نفس المكان الذي كان به سيارة كوكب الشرق أم كلثوم بل كانت على بعد أمتار.
وكانت سيارة أم كلثوم ماركة «كاديلاك»، موديل الخمسينيات، وكان بنفس الجراج أيضا سيارة المطرب الشعبي محمد عبد المطلب ماركة «تاونس».
ولم يهتم أحد بسيارة كوكب الشرق أم كلثوم بعد وفاتها والتي كانت تذهب بها للحفلات وهي السيارة الشهيرة كاديلاك، وخلف دار القضاء العالي وقفت السيارة ، وأحاطت بها القمامة من كل مكان، وتحولت إلى مقلب للمخلفات والنفايات.
السيارة من طراز «كاديلاك» وتغيرت ملامحها لتصبح مكبًا للنفايات بدلا من ان يتم الحفاظ عليها وصيانها باعتبارها من التحف الاثرية من الزمن الجميل.
وكان الفنان الجميل استيفان روستي يحرص على تنظيف سيارته بنفسه، وكان يلتقط بعض الصور الفوتوغرافية أثناء غسله للسيارة.
واهتم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نشر تلك الصور من فترة لأخرى، وقد نشروا صورة نادرة للفنان الراحل وهو ينظف سيارته وهو بالملابس الداخلية.