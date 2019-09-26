بث مباشر.. مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي

يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره التعاون، اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.



موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي والقناة الناقلة:



وتقام مباراة الهلال والتعاون في تمام السابعة والربع مساء، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية 1.



الهلال ضد التعاون:



ويسعى الهلال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدروي السعودي، بينما يطمح التعاون في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.



ترتيب الهلال التعاون في الدروي السعودي:



ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، وياتي التعاون في المركز العاشر بـ 4 نقاط.



أبها يواجه الإتفاق:



ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري السعودي، أبها مع الإتفاق في تمام السادسة إلا ربع مساء.



بث مباشر لمباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي:









