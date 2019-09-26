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رياضة

بث مباشر.. مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:03 ص
فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي
محمد السعيد
يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره التعاون، اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الهلال والتعاون في تمام السابعة والربع مساء، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية 1.

الهلال ضد التعاون:

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدروي السعودي، بينما يطمح التعاون في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

ترتيب الهلال التعاون في الدروي السعودي:

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، وياتي التعاون في المركز العاشر بـ 4 نقاط.

أبها يواجه الإتفاق:

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري السعودي، أبها مع الإتفاق في تمام السادسة إلا ربع مساء.

بث مباشر لمباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي:




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