بث مباشر.. مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي

يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره التعاون، اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.
موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي والقناة الناقلة:
وتقام مباراة الهلال والتعاون في تمام السابعة والربع مساء، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية 1.
الهلال ضد التعاون:
ويسعى الهلال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدروي السعودي، بينما يطمح التعاون في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.
ترتيب الهلال التعاون في الدروي السعودي:
ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، وياتي التعاون في المركز العاشر بـ 4 نقاط.
أبها يواجه الإتفاق:
ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري السعودي، أبها مع الإتفاق في تمام السادسة إلا ربع مساء.
بث مباشر لمباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي:
موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي والقناة الناقلة:
وتقام مباراة الهلال والتعاون في تمام السابعة والربع مساء، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية 1.
الهلال ضد التعاون:
ويسعى الهلال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدروي السعودي، بينما يطمح التعاون في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.
ترتيب الهلال التعاون في الدروي السعودي:
ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، وياتي التعاون في المركز العاشر بـ 4 نقاط.
أبها يواجه الإتفاق:
ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري السعودي، أبها مع الإتفاق في تمام السادسة إلا ربع مساء.
بث مباشر لمباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي: