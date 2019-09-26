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أخبار العالم

ماذا فعل كويتي داخل صالون السيدات؟

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:27 م
ماذا فعل كويتي داخل
ماذا فعل كويتي داخل صالون السيدات؟
سمر صالح
نشرت صحيفة "25 فبراير" الكويتية اليوم الخميس تفاصيل قيام كويتي بهتك عرض العديد من النساء وتحسس أجسادهن داخل صالون للسيدات.

وقضت محكمة الاستئناف في دولة الكويت بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، وذلك لتشبهه بالنساء وانتحال صفة امرأة.

وأفادت التحقيقات بأن المواطن المتهم دخلَ صالونًا نسائيًّا لتسريح شعره والجلوس مع النساء في الصالون وتبادل السلام معهن، منتحلًا صفة امرأة.

وذكرت التحقيقات، أن إحدى العاملات في الصالون النسائي ساورها الشك بشأن هويته، وتبين لها أنه رجل متشبه بالنساء، حسب صحيفة "25 فبراير".

وألقي القبض على المواطن وأحيل للمحاكمة بتهمتيْ التشبه بالنساء وهتك عرض نساء زبونات في الصالون بعد أن قام بتلمس أجزاء من أجسادهن.

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