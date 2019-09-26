يخلق من الشبه 40.. آبل تطرح 4 نسخ من iPhone بتصميم واحد فى 2020

كشفت تقارير تقنية عن نية شركة آبل الأمريكية الكشف عن 4 نسخ من هاتفها الشهير iPhone فى العام القادم، والأغرب أنهم سيكونون بنفس التصميم دون أى اختلافات كالمعتاد من كل عام، بإصدار هاتف بحجمين مختلفين، وآخر بتصميم مختلف تمامًا.



وبحسب جى اسم إم آرينا التقنى، طرحت آبل منذ أيام أيقونتها الجديد لهذا العام فى 3 نسخ وهو iPhone11، إلا أنها تنتوى طرح نفس أبعاد عدد موديلات العام القادم بأبعاد شاشات قياس 5.4، و 6.1، و 6.7 بوصة.



والمفاجأة هى طرح نسخة رابعة معاد تصميمها من نفس نموذج iPhone4 القديم، صاحب التصميم المفضل لعشاق آبل و الذى صدر فى عام 2010.



وستأتى النسخة المعادلة بنفس قياس iPhone4 بشاشة قياس 2.5 بوصة، ولكن بتقنية اتصال الجيل الخامس 5G، مقابل سعر منخفض من أجل جذب عشاق الأحجام الصغيرة من آيفون مثلما كانت قديما قبل إصدار iPhone6.