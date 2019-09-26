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أخبار البلد

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:32 ص
مطار القاهرة _ صورة
مطار القاهرة _ صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة إن رحلة الخطوط السعودية 338 المتجهة الدمام تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأضاف المصادر أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة فلاي ناس 566 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، بالإضافة إلى تأخر رحلة الخطوط الملكية الأردنية 502 المتجهة إلى عمان ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأكدت المصادر استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار.

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