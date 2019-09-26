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أخبار العالم

عاجل.. وقف عمل سفارات إسرائيل بالخارج وإغلاق جميع المعابر

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:25 ص
وقف عمل سفارات إسرائيل
وقف عمل سفارات إسرائيل بالخارج وإغلاق جميع المعابر
سمر صالح
نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم، الخميس، نبأ عاجلا، حول إعلان وقف عمل سفارات إسرائيل فى الخارج، وإغلاق المعابر كافة.

وأعلن موظفو وزارتي الخارجية والدفاع في إسرائيل، اليوم، الإضراب في السفارات الإسرائيلية بالخارج، وأنها ستتوقف عن تقديم الخدمات القنصلية في إسرائيل والخارج.

وأعلن موظفو وزارة الدفاع إغلاق المعابر بين إسرائيل وبين قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك إغلاق مقر وزارة الدفاع في تل أبيب أمام الزوار، ابتداء من ظهر اليوم ولمدة ساعة.

وذكر بيان صادر عن لجنتي موظفي الوزارتين، أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب إبلاغ وزارة المالية وزارتي الخارجية والأمن، بأن مبعوثي الوزارتين إلى خارج اسرائيل، لن يتقاضوا أجرا مقابل تمثيلهم الدولة، مثلما كان ساريا طوال السنوات الماضية.

وقالت لجنة موظفي وزارة الخارجية، إن وزارة المالية تراجعت عن جميع التفاهمات التي تم التوصل إليها، خلال السنة الأخيرة، حول موضوع أجر التمثيل، وطالبت المالية، السفراء الذين ليس بحوزتهم سندات دفع، بإعادة هذا الأجر، بأثر تقادمي، ابتداء من يناير الماضي.

وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة في أعقاب تقليص ميزانية وزارة الخارجية، وعدم تمكن السفراء والدبلوماسيين الإسرائيليين من القيام بمهام.

وتحدث دبلوماسيون عن عدم وجود ميزانيات حتى لشراء فنجان قهوة أو تذكرة سفر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت وزارة الخارجية لجميع الوفود في العالم، أنه بسبب العجز الكبير في الميزانية فقد تقرر تجميد الميزانية المخصصة لعقد حفل يوم الذكرى السنوية لضحايا الجيش ومراسم يوم المحرقة.

وقال سفير كبير "نحن في حالة صدمة.. إنه لأمر مجنون حقًا تحت أي ظروف وجدنا أن دولة إسرائيل لا تحترم أكثر الأيام قداسةً وأهمية".

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