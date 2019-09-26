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محافظات

إيد على إيد .. حملة بمشاركة 350 فتاة لرفع القمامة بأسيوط

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:01 م
إيهاب عمر
"إيد على إيد لجعل بلدنا نظيفة" حملة قامت بها 350 فتاة جامعية بأسيوط لرفع القمامة والتوعية بـ7 قرى بمراكز محافظة أسيوط ضمن مشروع ابنتي الغالية التي تنفذه مبادرة هيئة كوبتك اورفانز مع 7 جمعيات أهلية .

وقالت عايدة عابد مسئول هيئة كوبتك اورفانز بأسيوط ان المبادرة جاءت من حرص الهيئة على المشاركة المجتمعية في تهيئة البيئة المحيطة لتكون بيئة امنة ونظيفة ويشارك فيها 350 فتاة جامعية (أخت كبرى في مشروع ابنتى الغالية ).

وأضافت ان الحملة تنفذ على ثلاثة مراحل حيث ان المرحلة الاولى ترفع شعر " بدل ما ترميها استفيد بيها " ويقصد بها إعادة تدوير المخلفات من أكياس وزجاجات البلاستك والصفيح والورق والكرتون لصنع أشياء بسيطة يستفيد بها المنزل ، وقامت الفتيات الـ350 الجامعيات الذين تم تدريبهن من خلال هيئة كوبتك اورفانز خلال شهر أغسطس الماضي بتدريب "3000 " سيدة وفتاة على مهارات إعادة تدوير بعض المخلفات البسيطة على ان يتم عمل معرض في ختام مشروع ابنتى الغالية خلال شهر نوفمبر القادم لعرض هذه المنتجات. 

وأشارت الى ان المرحلة الثانية تهدف الى التوعية بأهمية النظافة وتتم عن طريق طرق الأبواب لسكان القرى والمدن المنفذ بها المشروع ، حيث تقوم الفتيات بدعوة الاهالى عن طريق كرت دعوة مكتوب عليه ( معا لجعل قريتنا نظيفة ) من خلال الدعوة تقدم رسالة بسيطة هدفها لا تلقى قمامتك فى الشارع .

أما المرحلة الثالثة والاخيرة قامت خلالها فتيات المشروع بحملة لنظافة شوراع القرى المنفذ بها المشروع وهى ( قريتى مير وفزارة مركز القوصية – قرية بنى شقير مركز منفلوط – قرية الواسطى – مركز أسيوط – قرية العونة مركز ساحل سليم – قرية النخلية مركز أبويتج – مدينة صدفا مركز صدفا ). 
إيد على إيد .. حملة بمشاركة 350 فتاة لرفع القمامة بأسيوط
إيد على إيد .. حملة بمشاركة 350 فتاة لرفع القمامة بأسيوط
إيد على إيد .. حملة بمشاركة 350 فتاة لرفع القمامة بأسيوط
إيد على إيد .. حملة بمشاركة 350 فتاة لرفع القمامة بأسيوط
إيد على إيد .. حملة بمشاركة 350 فتاة لرفع القمامة بأسيوط
إيد على إيد .. حملة بمشاركة 350 فتاة لرفع القمامة بأسيوط
إيد على إيد .. حملة بمشاركة 350 فتاة لرفع القمامة بأسيوط
إيد على إيد .. حملة بمشاركة 350 فتاة لرفع القمامة بأسيوط
إيد على إيد .. حملة بمشاركة 350 فتاة لرفع القمامة بأسيوط
إيد على إيد .. حملة بمشاركة 350 فتاة لرفع القمامة بأسيوط
إيد على إيد .. حملة بمشاركة 350 فتاة لرفع القمامة بأسيوط
إيد على إيد .. حملة بمشاركة 350 فتاة لرفع القمامة بأسيوط
إيد على إيد .. حملة بمشاركة 350 فتاة لرفع القمامة بأسيوط
إيد على إيد .. حملة بمشاركة 350 فتاة لرفع القمامة بأسيوط
إيد على إيد .. حملة بمشاركة 350 فتاة لرفع القمامة بأسيوط

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