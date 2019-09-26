يوفنتوس في ورطة قبل مواجهة سبال

يستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره سبال، بعد غد، السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإيطالي.





وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا"، أن يوفنتوس يعيش أزمة قبل لقاء سبال، في ظل عدم امتلاك الفريق لأي ظهير، سواء في الجبهة اليمنى أو اليسرى.





وأضافت أنه مع غياب الثنائي ماتيا دي تشيليو الذي يلعب كظهير أيمن وأيسر، ودانيلو الظهير الأيمن، فإن يوفنتوس يخاطر بغياب عنصر جديد.





وتابعت الصحيفة أن البرازيلي أليكس ساندرو الظهير الأيسر، حصل على إذن بالسفر إلى البرازيل بعد وفاة والده، مشيرة إلى أن اللاعب من المفترض أن يعود قبل مباراة السبت المقبل.



