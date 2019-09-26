ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يوفنتوس في ورطة قبل مواجهة سبال

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:26 ص
صدى البلد
نور عادل
يستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره سبال، بعد غد، السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإيطالي.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا"، أن يوفنتوس يعيش أزمة قبل لقاء سبال، في ظل عدم امتلاك الفريق لأي ظهير، سواء في الجبهة اليمنى أو اليسرى.

وأضافت أنه مع غياب الثنائي ماتيا دي تشيليو الذي يلعب كظهير أيمن وأيسر، ودانيلو الظهير الأيمن، فإن يوفنتوس يخاطر بغياب عنصر جديد.

وتابعت الصحيفة أن البرازيلي أليكس ساندرو الظهير الأيسر، حصل على إذن بالسفر إلى البرازيل بعد وفاة والده، مشيرة إلى أن اللاعب من المفترض أن يعود قبل مباراة السبت المقبل.

ونوهت أن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، قد يضطر إلى الاعتماد على ميريح ديميرال في الجبهة اليسرى، بجانب الاعتماد على خوان كوادرادو كظهير أيمن.

ترشيحاتنا

أدلة ومضبوطات.. عمرو أديب يواصل فضح مخطط الإخوان ويعرض اعترافات شخصيات من جنسيات أجنبية

من أجل حفنة دولارات .. أمريكية تخبئ جثة والدتها المتوفاة في البدروم

الدولار بـ16.25 جنيه للشراء.. سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

الإفتاء تحسم الجدل حول استخدام «شطاف الحمام» أثناء الصيام .. فيديو

قررت عدم قبول العرض.. كارلوس بويول يصدم برشلونة

لأول مرة.. أحمد سعد يكشف عن صورة لابنته

اخبار الرياضة.. رد عنيف من رمضان صبحي.. ثغرة في عقد نجم الزمالك.. طفلة الأهلي تصفع شابة الزمالك

طالب بتدخل مرتضى منصور في أزمته مع المقاصة.. طارق يحيى: نصحت أيمن حفني بعدم الرحيل

المحارب تريزيجيه.. أستون فيلا يوجه رسالة مثيرة لـ نجم المنتخب المصري

موعد مباراة الاهلى أمام كانو سبورت بدوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

قبل المؤتمر الصحفي.. أول طلب من حسام البدري لاتحاد الكرة

طفلة الأهلي تتوج بلقب بطولة الجمهورية أمام شابة الزمالك

والد عمر جابر يكشف سر انتقاله نجله لـ بيراميدز وإمكانية انضمامه لـ الأهلي

اتحاد الكرة يعلن تفاصيل التعاقد مع حسام البدري لقيادة منتخب مصر فى هذا الموعد

إبراهيم عبد الخالق: مواجهة النادي الأهلي سهلة على الإنتاج الحربي لهذا السبب ..فيديو

قررت عدم قبول العرض.. كارلوس بويول يصدم برشلونة

مواجهة صعبة لليفربول.. وموقعة مثيرة بين مان يونايتد وتشيلسي فى كأس كارباو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى

من الأجمل؟ بـ فساتين راقية نجمات تألقن فى حفلات اليوم الوطني السعودي