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أخبار العالم

اليابان تطلب تعاون الاتحاد الأوروبي في التجارة وقضية المختطفين بكوريا الشمالية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:32 ص
صدى البلد
أ ش أ
أجرى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي محادثات مع شارل ميشيل رئيس الوزراء البلجيكي والرئيس المنتخب لمجلس الاتحاد الأوروبي، مطالبًا بالتعاون بشأن إزالة قيود الاستيراد على المنتجات الغذائية اليابانية، ودعم الجهود المبذولة لحل قضية اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية منذ عقود.

وقال آبي لميشيل إن الاتحاد الأوروبي شريك مهم يتقاسم القيم العالمية مع اليابان، معربًا عن رغبة طوكيو في العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي لتنمية علاقاتهما الثنائية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني.

ومن جانبه، أبدى ميشيل تفهمه وأعرب عن رغبته في العمل على تعزيز التعاون الثنائي.

جاءت هذه المحادثات على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك بالولايات المتحدة.

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