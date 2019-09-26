اليابان تطلب تعاون الاتحاد الأوروبي في التجارة وقضية المختطفين بكوريا الشمالية

أجرى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي محادثات مع شارل ميشيل رئيس الوزراء البلجيكي والرئيس المنتخب لمجلس الاتحاد الأوروبي، مطالبًا بالتعاون بشأن إزالة قيود الاستيراد على المنتجات الغذائية اليابانية، ودعم الجهود المبذولة لحل قضية اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية منذ عقود.





وقال آبي لميشيل إن الاتحاد الأوروبي شريك مهم يتقاسم القيم العالمية مع اليابان، معربًا عن رغبة طوكيو في العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي لتنمية علاقاتهما الثنائية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني.



ومن جانبه، أبدى ميشيل تفهمه وأعرب عن رغبته في العمل على تعزيز التعاون الثنائي.