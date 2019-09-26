ترامب يحظر دخول الدبلوماسيين الإيرانيين.. ورسالة من الكويت لطهران.. الأبرز في صحف السعودية

واس: ترمب يمنع دخول الدبلوماسيين الإيرانيين إلى أمريكا

سبق: الكويت تدعو طهران باحترام سيادة الدول وتخفيف حدة التوتر في الخليج

عكاظ: جونسون يتحدى المعارضة البريطانية باقتراح طرح الثقة بحكومته

الشرق الأوسط: بكين تحيي الذكرى السبعين لقيام جمهورية الصين وسط تحديات



أهتمت الصحف السعودية اليوم الخميس بالعديد من الموضوعات على الصعيد الدولي والمحلى والإقليمي وتصدر ذلك أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قرّر اليوم، منع دخول مسؤولين حكوميين إيرانيين كبار إلى الولايات المتحدة وأفراد أسرهم.



وأفادت "واس" أن ترمب قال في بيان أصدره البيت الأبيض: "قررت أنه في مصلحة الولايات المتحدة اتخاذ إجراء لتقييد وتعليق دخول مسؤولين حكوميين بارزين من إيران للولايات المتحدة وأقاربهم المباشرين، سواء كانوا مهاجرين أو غير مهاجرين".



ولا ينطبق هذا الإعلان على المقيمين بشكل قانوني ودائم في الولايات المتحدة أو أولئك الذين حصلوا على وضع اللجوء.



وقالت "سبق" أن الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي دعا إيران إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة واحترام سيادة الدول.



وفي كلمة أدلى بها رئيس الوزراء الكويتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الخميس)، دعا الصباح إيران إلى "البدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتخفيف حدة التوتر في الخليج والحفاظ على سلامة الملاحة البحرية".



وفيما يتعلق باليمن، قال الصباح وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن "استمرار الأزمة اليمنية يبقى علامة بارزة على واقع كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة".



وأعرب الصباح عن استعداد بلاده "لاستضافة الأشقاء اليمنيين لعقد جولة مشاورات أخرى في دولة الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة".



وأكدت "عكاظ" ان النواب البريطانيون استأنف أعمالهم ظهر أمس الأربعاء وسط أجواء من التوتر بعد صدور قرار المحكمة العليا التاريخي الذي اعتبر قيام رئيس الحكومة بوريس جونسون بتعليق عمل مجلس العموم «غير قانوني». وفي بداية حديثه أمام البرلمان بعد عودته من نيويورك ليشارك في مداولات البرلمان، تحدى جونسون المعارضة العمالية أن تطرح الثقة بحكومته بهدف تجاوز الأزمة السياسية الناجمة عن بريكست. وكرّر رئيس الوزراء المحافظ «أريد أن أنجز بريكست»، متحديًا نواب المعارضة أن يطرحوا الثقة به خلال جلسة لمجلس العموم الذي التأم غداة قرار للمحكمة العليا أبطل قرار جونسون بتعليق أعمال البرلمان.



وأكد المدعي العام جيوفري كوكس، الذي وجه مشورة لجونسون بشأن تعليق عمل البرلمان، أمام مجلس العموم قبل وصول جونسون أن الحكومة «تصرفت بحسن نية»، وتعتقد أن إجراءها قانوني. وقال جونسون الثلاثاء في نيويورك إنه يحترم قرار المحكمة العليا وإن «لم يكن موافقا عليه»، ويرى فيه محاولة لعرقلة بريكست. لكنه تجاهل الدعوات الفورية التي تطالبه بالاستقالة.



وأوضحت "الشرق الأوسط" أن بكين تستعد لاحتفالات كبيرة في الذكرى السبعين لقيام «جمهورية الصين الشعبية» في 1949. وسط احتفاء كبير بإنجازات رئيسها شي جيبينغ، رغم تحديات بارزة تطرحها واشنطن وهونغ كونغ.



ومن المقرَّر أن تشهد بكين في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، أكبر عرض مدني وعسكري في البلد الذي يمثل ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم. وسيشكل العرض فرصة لتقديم آخر أسلحة الجيش الصيني الذي تعتبره الدول المجاورة أحيانًا مصدر قلق، خصوصًا تلك المطلّة على بحر الصين الجنوبي، وفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، لكن الدولة الآسيوية العملاقة تأثرت في الأشهر الأخيرة بحركة احتجاج غير مسبوقة في هونغ كونغ، التي استعادتها بكين من المستعمِر البريطاني في 1997، بشعار «دولتين ونظام واحد».



وكان المحتجون أعلنوا أنهم سيفسدون الاحتفالات المقبلة، ودعوا إلى التظاهر في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).



وألغت السلطات المحلية في هونغ كونغ حفل ألعاب نارية بالمناسبة خشية حدوث أعمال عنف.



أما القوة الاقتصادية الصينية، فهي مهدَّدة، منذ العام الماضي، بحرب تجارية شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي فرض رسومًا جمركية عقابية على المنتجات الصينية، كما تتعرض بكين لانتقادات دولية بسبب سياستها في شينجيانغ (شمال غرب) ذات الغالبية المسلمة، حيث تقول منظمات حقوقية و«الكونغرس» الأميركي إن مليون شخص تم إيداعهم مراكز مغلقة، بداعي مكافحة الإرهاب.