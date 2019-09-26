مصر تشارك في المؤتمر الاستثنائي الثالث لاتحاد البريد العالمي بسويسرا

يشارك البريد المصري في المؤتمر الاستثنائي الثالث للاتحاد البريدي العالمي بسويسرا، بوفد رفيع المستوى برئاسة عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وذلك خلال الفترة من ٢٤ الى ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ لمناقشة اهم التحديات التي تواجه صناعة البريد على مستوى العالم خلال الفترة الحالية.



صرح عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري بأن هذا المؤتمر يحظى بأهمية كبرى ومشاركة واسعة من جميع البلدان حيث إن المؤتمر يشهد مشاركة أكثر من 150 دولة من أعضاء الاتحاد بهدف مناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي والتحديات التي يواجهها ومنها اتخاذ قرار بشأن مستقبل نظام الأجور البريدية واعتماد نظام الأسعار المعلنة ذاتيًا، حيث يمثل هذا النظام تحديًا كبيرًا للعديد من الدول لأن رفع الأجور البريدية طبقًا لهذا النظام سيؤدي الى اضطرابات في الخدمة البريدية لا يمكن لغالبية المؤسسات البريدية تحمل تداعياته على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث إنه نظام لا يتوافق مع مصالح جميع البلدان النامية والأقل نموًا وخاصة الدول التي تقدم خدماتها بأسعار مدعومة لمواطنيها مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا الى أنه في ظل هذه التحديات يقود البريد المصري جبهة إدارات البلدان النامية بالتنسيق مع الاتحاد البريدي الافريقي الشامل واللجنة العربية الدائمة للبريد والاتحاد البريدي لأسيا والباسيفيك لتوضيح اهمية الالتزام بالوثائق الخاصة بالاتحاد البريدي العالمي والتي تنص على الأسعار الخاصة بالأجور والزيادة السنوية لها مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للبلدان النامية والأقل نموًا وذلك بهدف تطبيق زيادة تتسم بالتوازن ولا تضر بمصالح البلدان النامية.



وأضاف أن من المقرر عقد العديد من الاجتماعات المكثفة مع ممثلي الاتحادات البريدية المشاركة والاتحاد البريدي العالمي خلال فعاليات المؤتمر للتوصل الى اتفاق يدخل تعديلات على الأنظمة الحالية بما يخدم مصالح مصر والدول النامية والاقل نموًا، مشيرًا الى أن مشاركة البريد المصري في مثل هذه الاجتماعات تهدف الى إنشاء آلية عمل تضامني بين المؤسسات البريدية حول العالم لتبادل ونقل الخبرات البريدية وعرض الأفكار والرؤى وتعزيز سبل التعاون بين البلدان، حيث إنها تعد فرصة مناسبة لمناقشة جميع الموضوعات التي تخص البريد المصري مع مختلف البلدان الأعضاء بالاتحاد.

