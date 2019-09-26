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أخبار البلد

«الفلاحين» تشيد بتصريحات السيسي حول سد النهضة: نقف خلفه صفاً واحداً

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:49 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء مجدي
أشاد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه "لن يتم تشغيل (سد النهضة) بفرض الأمر الواقع، لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل .

ولفت حسين أبو صدام إلى ان فلاحي مصر يقفون صفا واحدًا خلف الرئيس ومستعدون للتضحية بدمائهم وأموالهم في سبيل الحفاظ علي الأمن القومي المصري، خاصة الأمن المائي الذي يمثل بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت 

وأضاف حسين أبو صدام ان المصريين ليسوا ضد التنمية في إثيوبيا او إقامة السدود من أجل تعظيم الاستفادة من مياه النهر، لكنهم ضد المساس بحقوق مصر التاريخية من المياه ، مشيدا بحكمة الرئيس في التعامل مع هذا الملف بالحوار الدبلوماسي والذي حاز علي اعجاب كل العالم وكل المصريين .

وشدد "نقيب الفلاحين" على أسلوب ملء خزان سد النهضة ، حيثُ إنه يجب ألا يؤثر علي الزراعة بمصر، وأن أي اتفاق خلاف ذلك سيعرض الأمن القومي المصري لأخطار جسيمة.

وأوضح حسين أبو صدام ان قوة الشعب وتكاتفه خلف القيادة السياسية الحكيمة، هي السبيل الوحيد للوقوف ضد كل الأخطار التي تواجه مصر داخليا وخارجيا .

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