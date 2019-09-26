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محمد التاجى: جدى عالج مشكلة النطق عند صفاء أبو السعود.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:51 ص
عبد الوارث عسر
عبد الوارث عسر
آيات أحمد
قال الفنان محمد التاجى، إن جده الفنان عبد الوارث عسر، كان له العديد من الأصدقاء خارج الوسط، بينما من داخل الوسط الفنى هما شخصيتين فقط اللذان كانا مقربان له، هما الفنان سليمان نجيب، والفنان محمد كريم المخرج.

وأضاف الفنان محمد التاجى، خلال حواره مع الإعلامى أحمد مجدى، المذاع ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، أن تلاميذه كانوا يأتون له فى المنزل لكى يدرس لهم فن الإلقاء والتمثيل، منهم سميرة أحمد، ونادية لطفى، وماجدة الخطيب، آمال فريد، وصفاء أبو السعود.

وتابع محمد التاجى، أن الفنانة صفاء أبو السعود، كان لديها مشكلة فى نطق حرف السين، وجدى استطاع أن يعلمها نطقها بشكل صحيح، مضيفًا "صفاء قالتلى إنه فضل وراها لحد ما نطقت صح، وقالها كفاية عليكى كدة".

وأردف محمد التاجى "جدى كان أستاذا فى معهد السينما، وتتلمذ على يده عشرات الفنانين، ولم يتهاون نهائيًا فى تعليمنا النطق الصحيح".

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