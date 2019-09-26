أحببت رجلا وتوفاه الله .. هل أتزوجه في الآخرة ؟

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه، وذلك خلال فتوى مسجلة له، مضمونه (كنت أحب رجلا، ولكن توفاه الله وحُرمت منه في الدنيا فهل أتزوجه في الآخرة ؟).



وأوضح عثمان، قائلًا: "ادع الله بمن كنتِ تحبيه أن يجمعك به في الآخرة، ففضل الله وكرمه واسع فليس له حد، وكل أمر جائز".



وأشار إلى أن الدعاء يحقق المعجزات، و ادع له بالرحمة والمغفرة وعليكي أن تحسني الظن بأن الله سبحانه وتعالى سيقبل منكِ الدعاء.



واستشهد أمين الفتوى، بقوله تعالى "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ".