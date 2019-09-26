ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أحببت رجلا وتوفاه الله .. هل أتزوجه في الآخرة ؟

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:58 ص
هل يجمعني الله بمن
هل يجمعني الله بمن أحببته في الدنيا ولم يقدر لى الزواج
إيمان طلعت
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه، وذلك خلال فتوى مسجلة له، مضمونه (كنت أحب رجلا، ولكن توفاه الله وحُرمت منه في الدنيا فهل أتزوجه في الآخرة ؟).

وأوضح عثمان، قائلًا: "ادع الله بمن كنتِ تحبيه أن يجمعك به في الآخرة، ففضل الله وكرمه واسع فليس له حد، وكل أمر جائز".

وأشار إلى أن الدعاء يحقق المعجزات، و ادع له بالرحمة والمغفرة وعليكي أن تحسني الظن بأن الله سبحانه وتعالى سيقبل منكِ الدعاء.

واستشهد أمين الفتوى، بقوله تعالى "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين الفتوى يوضح كيف يعلم العبد رضا الله عنه

كل الناس بيقولوا يا رب

الإفتاء توضح حكم استجابة الله الدعاء للمتوفى.. فيديو

ترشيحاتنا

إشادة أبو العينين بتدويل ملف سد النهضة تتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: العائد من مشاركة الرئيس بالأمم المتحدة على مصر كبير.. فيديو

وعد بالعدل.. أول تعليق من مدرب حراس المنتخب عقب الرحيل عن الزمالك

#هما_عايزنها_فوضى يشعل تويتر.. ومغردون: مصر فوق الجميع

شاهد .. إنجي وجدان مع زوجها في مهرجان الجونة

قطعت رأس عشيقها بعد ممارسة الرذيلة معه.. سومة: قتلته بعد ما فضحنى وأجلت تنفيذ الجريمة شهور علشان بحبه

قطعت رأس عشيقها بعد ممارسة الرذيلة معه.. سومة: قتلته بعد ما فضحنى وأجلت تنفيذ الجريمة شهور علشان بحبه

نجلاء بدر بفستان مثير بمهرجان الجونة.. ومتابعون: غلبتي رانيا يوسف ..فيديو

اخبار الرياضة.. رد عنيف من رمضان صبحي.. ثغرة في عقد نجم الزمالك.. طفلة الأهلي تصفع شابة الزمالك

الجرأة حلوة.. 10 نجمات يثرن الجدل بفساتين مكشوفة في الجونة ..صور

طالب بتدخل مرتضى منصور في أزمته مع المقاصة.. طارق يحيى: نصحت أيمن حفني بعدم الرحيل

المحارب تريزيجيه.. أستون فيلا يوجه رسالة مثيرة لـ نجم المنتخب المصري

إعفاء كامل لأبناء الشهداء وشمال سيناء من المصروفات الدراسية بجامعة القاهرة

بـ 5 جنيهات.. طريقة سحرية لإطالة الشعر في أسبوع

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

روب ولا فستان.. ليلى علوى بإطلالة غير تقليدية فى مهرجان الجونة

موعد مباراة الاهلى أمام كانو سبورت بدوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى

من الأجمل؟ بـ فساتين راقية نجمات تألقن فى حفلات اليوم الوطني السعودي