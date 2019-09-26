بعد طرحه بـ 7 أيام.. اعرف إيرادات فيلم Ad astra لـ براد بيت حول العالم

حقق فيلم Ad astra للنجم العالمي براد بيت، إيرادات بلغت 49,343,882 مليون دولار امريكي حول العالم بعد مرور 7 أيام على طرحه من 20 سبتمبر.





ووصلت إيراداته في الولايات المتحدة الأمريكية لـ 22 مليون دولار امريكي، وفي جميع انحاء العالم لـ 26 مليون دولار أمريكي.





فيلم "Ad Astra" تدور أحداثه حول رائد الفضاء روي ماكبرايد (براد بيت)، الذي يقرر الذهاب في مهمة فضائية طموحة لمعرفة ما حدث لوالده، الذي انطلق في رحلة إلى نبتون للبحث عن دلائل على وجود حياة خارج الأرض ولكنه لم يعد مطلقًا، وبعد أن يجد والده المفقود يكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا.



