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فن

بعد طرحه بـ 7 أيام.. اعرف إيرادات فيلم Ad astra لـ براد بيت حول العالم

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:54 ص
براد بيت
براد بيت
شروق إبراهيم
حقق فيلم Ad astra للنجم العالمي براد بيت، إيرادات بلغت 49,343,882 مليون دولار امريكي حول العالم بعد مرور 7 أيام على طرحه من 20 سبتمبر.

ووصلت إيراداته في الولايات المتحدة الأمريكية لـ 22 مليون دولار امريكي، وفي جميع انحاء العالم لـ 26 مليون دولار أمريكي.

فيلم "Ad Astra" تدور أحداثه حول رائد الفضاء روي ماكبرايد (براد بيت)، الذي يقرر الذهاب في مهمة فضائية طموحة لمعرفة ما حدث لوالده، الذي انطلق في رحلة إلى نبتون للبحث عن دلائل على وجود حياة خارج الأرض ولكنه لم يعد مطلقًا، وبعد أن يجد والده المفقود يكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا.

ويشارك براد بيت في بطولة الفيلم، تومي لي جونز، روث نيجا، دونالد ساذرلاند، جيمي كينيدي، تأليف جيمس جراي وإيثان جروس، ومن إخراج جيمس جراي.

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