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أول سفينة فضاء لرحلات المستقبل.. شاهد

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:56 ص
سفينة فضاء
سفينة فضاء
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو بعنوان تعرف على أول سفينة فضاء لرحلات المستقبل. 

ونشر المصمم الإسباني يوجين كويتليت فيديو لسفينة فضاء المستقبل من تصميمه، ومما جاء في تعليقه على ابتكاره: منصة عبقرية حيث تبدأ رؤية جديدة للمستقبل.

يُذكر أن منظمة بحوث الفضاء الهندية (ISRO) قد أطلقت "أول مركبة يمكن إعادة استخدامها"، لتكون قادرة في المستقبل على رفع أقمار صناعية إلى المدار حول الأرض، ووصل الصاروخ إلى ذروة ارتفاع تقدر بـ 65 كيلومترًا (40 ميلا) في رحلة إجمالية استغرقت حوالي 13 دقيقة.

وأطلق الصاروخ من قاعدة إطلاق الصواريخ في جزيرة شريخان ريكوتا، وعمل خبراء المؤسسة الهندية للأبحاث الفضائية على تصميم هذا المكوك الفضائي خلال الـ15 سنة الماضية إلا أن الصاروخ الذي أطلق اليوم ليس صاروخ استعمال متكرر لكونه اختباريًا افترِض مُسبقًا أنه سيتحطم خلال هبوطه.

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