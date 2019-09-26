أول سفينة فضاء لرحلات المستقبل.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو بعنوان تعرف على أول سفينة فضاء لرحلات المستقبل.





ونشر المصمم الإسباني يوجين كويتليت فيديو لسفينة فضاء المستقبل من تصميمه، ومما جاء في تعليقه على ابتكاره: منصة عبقرية حيث تبدأ رؤية جديدة للمستقبل.





يُذكر أن منظمة بحوث الفضاء الهندية (ISRO) قد أطلقت "أول مركبة يمكن إعادة استخدامها"، لتكون قادرة في المستقبل على رفع أقمار صناعية إلى المدار حول الأرض، ووصل الصاروخ إلى ذروة ارتفاع تقدر بـ 65 كيلومترًا (40 ميلا) في رحلة إجمالية استغرقت حوالي 13 دقيقة.



