السينما في حفل موسيقي.. أبرز أحداث سابع أيام مهرجان الجونة

أقيم حفل "السينما في حفل موسيقي" في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي، والذي قاده الموسيقار أحمد الصعيدي مؤسس ورئيس الجمعية الفيلهارمونية المصرية، بمشاركة العازفين المنفردين جانيت سونج على آلة الكمان، وفيديريكو مونديلشي على آلة الساكسفون، وفيكتوريا كابرالوفا على آلة التشيلو، والأداء الصوتي لأمينة خيرت.



وانقسم الحفل، الذي أقيم ضمن إطار عروض السجادة الحمراء، إلى جزئين، حيث يحتفي الأول بموسيقى هوليوود الشهيرة بينما يحتفي الثاني بموسيقى الملحن السينمائي نينو روتا.



كما عرض المهرجان عددًا من الأفلام المميزة مثل "الحقيقة" وهو الفيلم الأحدث للمخرج هيروكازو كوريه إيدا والذي عُرض في الدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائي، إضافة إلى فيلم "باكوراو" لكليبر مندونسا فيلو وجوليانو دورنيليس، وهو الفيلم الحائز على جائزة لجنة التحكيم في الدورة الـ72 لمهرجان كان السينمائي بالمناصفة مع فيلم "البوساء" للادج لي.



وتضمن برنامج جسر الجونة السينمائي أيضًا جلسة تعريفية بعنوان "إنتاج مسلسل "قصة الخادمة" التابع لمنصة هولو الرقمية" والتي قدمتها نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم تطوير المسلسلات في ستوديوهات إم جي إم ليندسي سلون، وحكت في هذه الجلسة قصصًا وحقائق ممتعة عن عملية الإنتاج والتحضير للمسلسل الشهير.



وإضافة إلى ما سبق، أقيمت محاضرة بعنوان "فيسبوك وإنستجرام لصانعي المحتوى" والتي ألقتها مديرة تخطيط العلاقات الاستراتيجية بـفيسبوك سارة أبو زهرة ومدير التخطيط الاستراتيجي بـإنستجرام سامر جوني جمال.



وأجابت المحاضرة عن بعض الأسئلة المتعلقة باستخدام السينمائيين لمواقع التواصل الاجتماعي مثل: ما هي الممارسات الأفضل لتحقيق أهدافك في مجالك؟ كيف يمكن أن تستخدم قوة مواقع التواصل بأفضل شكل؟



كما عُقد نقاش "بناء جسور للتواصل: دوافع الإنتاج الإيطالي المشترك" مع المخرج والمنتج ومبرمج المهرجانات الإيطالي أنتونيو فالدوتو.