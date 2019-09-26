ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الاثنين .. القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يستعرض أساليب رفع الوعي المجتمعي

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:57 ص
الدكتورة سعاد عبد
الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعي
محمد عبد المنعم
يعقد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، الاثنين المقبل، ندوة تحت عنوان "الوعي المجتمعي .. التحديات والفرص" وذلك لمناقشة أساليب رفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين، من خلال الوقوف على أهم التحديات التي تواجه عملية رفع الوعي والفرص المتاحة والمحتملة أمام الهيئات والمؤسسات المنوط بها القيام بهذا الدور.

وسيعقد اللقاء تحت رعاية وزير التضامن الاجتماعىّ ورئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وبحضور الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وممثلو وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والجهات والمؤسسات المعنية ونخبة من المفكرين والمثقفين والمهتمين بهذا المجال.

وصرحت الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بأنه في إطار إسهامات المركز واهتمامه الدائم بمشاكل وقضايا المجتمع المصري والوقوف عليها ودراستها ووضع حلول لها، سيتم استعراض أساليب رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين خلال فعاليات الندوة، بحضور ممثلي الجهات والمؤسسات المعنية والمهتمين بالشأن العام من أجل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها بالتنسيق مع هذه المؤسسات فى إطار رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذيراتها للمواطنين .. فيديو

قررت عدم قبول العرض.. كارلوس بويول يصدم برشلونة

إعفاء كامل لأبناء الشهداء وشمال سيناء من المصروفات الدراسية بجامعة القاهرة

طفلة الأهلي تتوج بلقب بطولة الجمهورية أمام شابة الزمالك

3 مشروبات شهيرة لعلاج نزلات البرد

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت في المنام فعل شيء؟ الإفتاء تجيب ..فيديو

قطعت رأس عشيقها بعد ممارسة الرذيلة معه.. سومة: قتلته بعد ما فضحنى وأجلت تنفيذ الجريمة شهور علشان بحبه

نجلاء بدر بفستان مثير بمهرجان الجونة.. ومتابعون: غلبتي رانيا يوسف ..فيديو

اخبار الرياضة.. رد عنيف من رمضان صبحي.. ثغرة في عقد نجم الزمالك.. طفلة الأهلي تصفع شابة الزمالك

عاجل.. وقف عمل سفارات إسرائيل بالخارج وإغلاق جميع المعابر

الجرأة حلوة.. 10 نجمات يثرن الجدل بفساتين مكشوفة في الجونة ..صور

المحارب تريزيجيه.. أستون فيلا يوجه رسالة مثيرة لـ نجم المنتخب المصري

طالب بتدخل مرتضى منصور في أزمته مع المقاصة.. طارق يحيى: نصحت أيمن حفني بعدم الرحيل

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

موعد مباراة الاهلى أمام كانو سبورت بدوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

إعفاء كامل لأبناء الشهداء وشمال سيناء من المصروفات الدراسية بجامعة القاهرة

روب ولا فستان.. ليلى علوى بإطلالة غير تقليدية فى مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة لـ ليلى علوي بعد إطلالاتها المثيرة وتصدرها تريند جوجل

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى