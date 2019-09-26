الاثنين .. القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يستعرض أساليب رفع الوعي المجتمعي

يعقد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، الاثنين المقبل، ندوة تحت عنوان "الوعي المجتمعي .. التحديات والفرص" وذلك لمناقشة أساليب رفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين، من خلال الوقوف على أهم التحديات التي تواجه عملية رفع الوعي والفرص المتاحة والمحتملة أمام الهيئات والمؤسسات المنوط بها القيام بهذا الدور.



وسيعقد اللقاء تحت رعاية وزير التضامن الاجتماعىّ ورئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وبحضور الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وممثلو وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والجهات والمؤسسات المعنية ونخبة من المفكرين والمثقفين والمهتمين بهذا المجال.



وصرحت الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بأنه في إطار إسهامات المركز واهتمامه الدائم بمشاكل وقضايا المجتمع المصري والوقوف عليها ودراستها ووضع حلول لها، سيتم استعراض أساليب رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين خلال فعاليات الندوة، بحضور ممثلي الجهات والمؤسسات المعنية والمهتمين بالشأن العام من أجل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها بالتنسيق مع هذه المؤسسات فى إطار رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين.