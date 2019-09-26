من المشي إلى التجديف وقوفا على الألواح.. چومانا إسماعيل أول بطلة مصرية في هذه اللعبة بالصين.. فيديو

چومانا إسماعيل فتاة مصرية اتخذت الرياضة هواية منذ الصغر، فمارست العديد منها أبرزها السباحة، الجمباز، التنس والرماية، كما قامت مؤخرًا بممارسة رياضة «التجديف على الألواح وقوفًا»، هذه الرياضة التي كانت ضمن الرياضات الترفيهة حتى عام 2018 أصبحت رياضة تنافسية بمصر، واستطاعت چومانا أن تتوج جهودها فيها بالميدالية الذهبية كأول بطولة جمهورية لرياضة التجديف وقوفا على الألواح العام السابق.



هوايتها للرياضة لم تعوقها يوما عن حياتها الطبيعية، حيث تخرجت چومانا من كلية ألسن قسم اللغة الإنجليزية، واستكملت دراستها العليا فحصلت على ماجستير في إدارة الأعمال بألمانيا، وعملت بمجال التدريب وإدارة الأعمال ولم يعوقها ذلك عن ممارسة رياضة التجديف والمشاركة خلال الفترة ما بين 24 و27 أكتوبر المقبل في أول بطولة عالم لرياضة التجديف على الألواح وقوفا، المعروفة باسم SUP، التي تقام في مدينة تشينجداو بالصين، تحت رعاية الاتحاد الدولي للكانوي، بمشاركة 24 دولة من ضمنهم مصر .



جاء اختيارها لتمثيل مصر في تلك البطولة العالمية من قِبل الاتحاد الدولي للكانوي، وذلك عقب فوزها بالمركز الأول في أول بطولة مصرية العام الماضي، تطمح الشابة المصرية بالفوز في المسابقة لتصبح أول مصرية تفوز فيها عالميا رافعة علم بلادها، "أتمنى لو فزت أساهم في انتشار الرياضة دي في مصر، وإقامة دورات دورية لتدريب المزيد من اللاعبين وتعرفيهم بالرياضة" كما قالت چومانا لـ«صدى البلد».



لم تكن ممارسة تلك الرياضة هي أول تحدي تخوضه چومانا، بل هي فتاة تهوى المغامرة و التحدي دومًا، فشاركت في رحلة مشي من القاهرة لأسوان خلال 24 يوم، "كل حاجة من بعد رحلة المشي من القاهرة لأسوان بقت سهلة " هكذا بدأت چومانا الحديث عن تلك التجربة حيث أوضحت مدى صعوبتها، وأنها في بداية الأمر ظنت بأنها لن تكمل كل المسافة خاصة بعد إصابتها بمشاكل صحية أثناء الرحلة، لكنها استطاعت استكمالها، كما أنها أصبحت سببا في ممارستها للتجديف، فوجدت كابتن شريف خضر ورأت رياضة " التجديف وقوفًا على الألواح " وتحمست لها كثيرًا.



أما عن الصعوبات التي تواجهها فهي أن تلك الرياضة جديدة على مصر لذلك يضطر الفريق تدريب نفسه بنفسه ويتم الاستعانة بالفيديوهات فقط لرؤية مدربين محترفين، فكل فرد في الفريق يرغب في تطور المستوى حتى يتمكنوا من تمثيل مصر في كل المحافل الدولية، بالإضافة لظروف الطقس التي قد تؤثر على التمرينات الخاصة بهم في بعض الأوقات، لأن التمريين يحتاج مياة هادئة وهواء ساكن، كما أن المركبات في النيل تكون ضمن العوائق أحيانًا لأنها تتسبب في حدوث الأمواج.



أكدت چومانا على أن خلفيتها الرياضية جعلت من السهل عليها بدء هذه الرياضة التي لا تبدو أنها سهلة، حيث ساعدها الجمباز في فكرة التحكم في النفس والشعور بكل عضلة بالجسم، أما عن الرماية ساعدتها في التركيز على ما تقوم به وليس التركيز على الهدف.



كما أوضحت أنه يمكن لأي شخص أن يقوم بممارستها إذا كان يستطيع السباحة ويمتلك جسما رياضيا وقوي العضلات ولياقة بدنية عامة، وأهم شيء هو أن يمتلك إرادة تجعله قادرا على المواصلة التحدي بعد الوقوع مرة واثنين، أما عن دور أهلها قالت إنهم هم السبب في تعلمها الالتزام بالرياضة وهم أكثر من يشجعها على ما تقوم به الأن وسعداء جدًا بأن كل المجهود الذي تم بذله وأصبح له نتائج واضحة كالشمس الآن.