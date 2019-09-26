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رياضة

إنبي يواجه طلائع الجيش اليوم بالدوري الممتاز

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:00 م
فريق إنبي
فريق إنبي
محمد السعيد
يحل فريق طلائع الجيش ضيفا على نظيره إنبي، اليوم الخميس، في تمام الثامنة مساء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى إنبي بقيادة مدربه علي ماهر للفوز في مباراة اليوم وتجاوز صدمة الخسارة برباعية نظيفة أمام بيراميدز في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر يطمح طلائع الجيش في حصد أول ثلاث نقاط له في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد الخسارة أمام المقاولون العرب، بهدف نظيف في افتتاح الدوري.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الممتاز، وادي دجلة مع حرس الحدود، في تمام الرابعة عصرا.

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