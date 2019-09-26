تنمية الصادرات تنظم المشاركة المصرية بـ 3 معارض في روسيا وإيطاليا وكينيا

تنظم حاليا هيئة تنمية الصادرات المشاركة المصرية بـ3 معارض خارجية تتضمن معرض "وورلد فود موسكو" للحاصلات الزراعية والأغذية بروسيا ومعرض "ميديك ايست افريكا" للمستلزمات الطبية والأدوية بكينيا ومعرض "مارموماك" للرخام والجرانيت بإيطاليا.



وقال الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات إن معرض "وورلد فود موسكو"، والذي يعقد خلال الفترة من 24-27 سبتمبر الجارى بالعاصمة الروسية موسكو يعد أحد أهم معارض الحاصلات الزراعية والأغذية على مستوى العالم، مشيرا الى ان المشاركة المصرية بالمعرض تتم بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومكتب التمثيل التجاري بموسكو.



وأضاف أن 26 شركة من كبرى الشركات المصرية العاملة فى قطاع الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية تشارك في المعرض هذا العام بجناح على مساحة 451 متر مربع، مشيرا الى ان مصر تشارك في هذا المعرض منذ سنوات نظرًا لأهمية السوق الروسية للصادرات الزراعية المصرية، والذى يعتبر من أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية المصرية خاصة صادرات البرتقال والبطاطس حيث بلغت الصادرات الزراعية لروسيا 345 مليون دولار عام 2018.



وأوضح الشريف أن مكتب التمثيل التجاري بموسكو قد قام بإعداد دراسات عن منتجات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية للسوق الروسى وتوزيعها على الشركات المصرية العارضة للاطلاع على طبيعة هذا السوق، كما قام المكتب بدعوة الشركات الروسية لعقد لقاءات ثنائية B2B مع الشركات المصرية العارضة.



ومن جانبه قال أحمد أمين نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات لشئون المعارض والترويج ومدير الجناح المصري بأن معرض"وورلد فود موسكو" يمثل بوابة رئيسية للنفاذ الى أسواق دول أوروبا الشرقية، حيث يشارك بالمعرض هذا العام أكثر من 4000 عارض من حوالي 96 دولة، فيما يتوافد على المعرض حوالي 100 ألف زائر من كبار المستوردين والمشترين من حوالي 150 دولة، مشيرًا الى أن المعرض يُعد ملتقى هاما لممثلى القطاعات الرئيسية في مجال الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية من مختلف أنحاء العالم.



وحول المشاركة المصرية في معرض "ميديك ايست افريكا" المتخصص في المستلزمات الطبية والأدوية ومستلزمات المعامل قال الشريف ان المعرض يقام في كينيا خلال الفترة من 24-27 سبتمبر الجارى حيث يتم تنظيم المشاركة المصرية بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الطبية وبالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى بكينيا، وذلك بمشاركة 18 من كبريات الشركات المصرية العاملة في هذا المجال.



وأوضح أن هذا المعرض هو الأكبر والأهم بمنطقة شرق أفريقيا والتى تضم 6 دول تشمل بوروندى وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وجنوب السودان، موضحًا أن مصر تشترك مع كل من كينيا ورواندا وبوروندى وأوغندا فى تجمع الكوميسا الأمر الذي يزيد من الفرص التصديرية لهذه الأسواق خاصةً في ظل الإعفاءات الجمركية التي تتيحها الاتفاقية.



وأكد رئيس هيئة تنمية الصادرات أن المشاركة المصرية فى هذا المعرض تهدف لخلق بيئة اتصال بالشركاء التجاريين من أسواق شرق افريقيا، وعرض أحدث المنتجات والخدمات فى منصة واحدة تضم المشترين والموردين من جميع أنحاء المنطقة، مشيرًا الى أن الهيئة تستهدف توسيع قاعدة انتشار المنتجات المصرية المصدرة لدول شرق أفريقيا من خلال الأنشطة التسويقية التي تقوم بها على مدار العام.



وأوضح الشريف أن الوزارة تسعى لزيادة الصادرات المصرية الى السوق الكينى وذلك في إطار الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الوزارة لمضاعفة الصادرات لأفريقيا، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية للسوق الكينى بلغت خلال الـ 8 شهور الأولى من العام الجارى حوالي 329.5 مليون دولار بزيادة نسبتها 14% عن نفس الفترة من العام الماضى .



وبدوره أوضح احمد نبيل مدير الجناح المصرى أن المعرض يعد منصة هامة للالتقاء بالموزعين والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار وممثلي المستشفيات ومسئولى الرعاية الصحية والمختبرات الطبية في دول شرق افريقيا، مشيرًا الى أن وجود أكثر من 3000 من المتخصصين في الرعاية الصحية من 40 دولة في المعرض يتيح الفرصة للشركات المصرية المشاركة للتواصل مع عملاء جدد من جميع أنحاء شرق أفريقيا.



وفيما يتعلق بالمشاركة المصرية في معرض "مارموماك" للرخام والجرانيت الذي يعقد بمدينة فيرونا الإيطالية خلال الفترة من 25-28 سبتمبر الجاري واوضح الدكتور عبد العزيز الشريف ان المشاركة المصرية بالمعرض تتم بالتعاون مع المجلس التصديرى لمواد البناء، وذلك بمشاركة نحو 12 من كبرى الشركات المصرية العاملة فى هذا المجال على مساحة تبلغ نحو 348 مترا مربعا.



وأوضح أن معرض "مارموماك" يعد من أكبر المعارض المتخصصة بالعالم المعنية بمستقبل صناعة مواد البناء والتقنيات الحديثة والمتطورة فى هذه الصناعة، مشيرا الى أن المشاركة المصرية بالمعرض تستهدف استقطاب شركاء جدد وجذب استثمارات إيطالية فى قطاع مواد البناء والرخام والجرانيت من خلال تنظيم عدة لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها الإيطالية المشاركة فى المعرض.



وأشار الشريف الى أهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية لزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميا والوصول إلى أعلى معايير الجودة والإنتاجية وخفض التكلفة باستخدام التكنولوجيا المتطورة فى الصناعة والحفاظ على البيئة.



وقد أشار الدكتور حسام يونس وكيل وزارة التجارة والصناعة ومدير الجناح المصرى إلى أن المعرض يعد أكبر المعارض الدولية المتخصصة فى مجال الرخام والجرانيت، لافتا الى ان عدد الزائرين الدوليين للمعرض بلغ 68 ألف زائر من 150 دولة، ويشارك فيه 1616 عارضًا من 55 دولة.