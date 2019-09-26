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توك شو

تعرف على أثر التكييف على الجهاز التنفسي.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:11 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور نبيل الدربكى، استشارى علاج الحساسية والصدر، إن الأماكن والغرف المغلقة يتم فيها استخدام التكييفات نظرا لعدم قدوم الشتاء بعد، موضحا أنها تسحب الهواء الموجود بالغرفة وتستبدله بهواء أكثر برودة.

وأضاف استشارى علاج الحساسية والصدر، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك نصائح للتعامل مع المكيفات بدون التعرض للمشاكل، ومنها أنه لا يجب أن يتواجد الجسم مباشرة أمام التكييف، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق أكثر على المراوح.

وأكد الدكتور نبيل الدربكى، أنه لا بد من تنظيف الفلاتر الخاصة بالتكييفات بصفة دورية لعدم التأثير على الصدر وحدوث الحساسية بالجسم، حيث تحتوى على أنواع معينة من الميكروبات التى تؤثر بشكل سلبى على الجهاز التنفسى.

وأوضح أن الأماكن المغلقة التى توجد بها التكييفات يجب أن يتم فتح النوافذ بها حتى يدخل إليها هواء جديد وتتعرض للشمس، مشيرا إلى أن نسبة الرطوبة تزداد بها فيبدأ نمو بعض الميكروبات غير المرئية والتي تثير الجهاز التنفسي، كما يجب أن يتجنب مريض البرد هذه الأماكن حيث سيؤثر عليه وعلى الأشخاص من حوله.

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