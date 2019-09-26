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3 عوامل.. تعرف على ثاني مسبب للوفاة في العالم.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:48 ص
مرض السرطان
مرض السرطان
شيرين عادل
عرضت فضائية bbc عربية تقريرا بعنوان: "هل تعرف ما هو ثاني مسبب للوفاة في العالم؟".

ووفقا للتقرير، فإن مرض السرطان هو ثانى مسبب للوفاة فى العالم بحسب منظمة الصحة العالمية، أما لبنان فقد احتلت المرتبة الأولى بين دول غرب آسيا فى عدد الإصابات بمرض السرطان.

وبالنسبة لدولة العراق، فقد تم تسجيل 25.320 إصابة جديدة عام 2018، بالإضافة إلى 14.452 حالة وفاة بالمرض.

وبالنسبة للإحصائيات، فإنها تعد أرقاما صادمة لأسباب كثيرة ومتنوعة منها التلوث البيئى، واستخدام الأسلحة المشعة والكيميائية فى الحروب.

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